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Propiedades residenciales en venta en Madeira, Portugal

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Funchal
74
Calheta
10
Santa Cruz
7
Canico
7
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97 propiedades total found
Villa en Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Dormitorios 3
Área 448 m²
Esta casa combina amplitud, funcionalidad y magníficas vistas al mar.Amplia disposición: 860…
$758,118
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Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Área 87 m²
T2 tipología apartamento en el quinto piso.UPTOWN 117 es un edificio con arquitectura y deco…
$462,337
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Casa 4 habitaciones en Santa Cruz, Portugal
Casa 4 habitaciones
Santa Cruz, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 223 m²
Número de plantas 3
Description: The development is located in a quiet, residential area, ideal for families …
$690,821
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LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Calheta, Portugal
Casa 3 habitaciones
Calheta, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 406 m²
Casa de 3 dormitorios de una sola planta, con 406 m2 de superficie bruta de construcción, co…
$3,38M
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English
Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Área 107 m²
El proyecto Edificio Major se encuentra en el distrito histórico de Funchal.El edificio con …
$577,921
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Apartamento 1 habitacion en Funchal, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Funchal, Portugal
Dormitorios 1
Área 71 m²
La propiedad se encuentra cerca del centro de Funchal, no es sólo una ubicación privilegiada…
$260,065
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Villa en Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Dormitorios 4
Área 372 m²
La villa se encuentra en una zona tranquila con una colina soleada con magníficas vistas pan…
$982,466
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Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Área 107 m²
Apartamento 2 dormitorios con una superficie de 107 m2, con un gran balcón y una vista única…
$404,545
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Apartamento 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 215 m²
Este apartamento de 3 dormitorios forma parte de un magnífico complejo de lujo situado en la…
$1,68M
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 375 m²
El condominio está situado en tierra propiedad de Quinta da Boa Nova, con sólo 23 casas, tod…
$680,791
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 1 000 m²
La villa tiene cuatro habitaciones espaciosas y una atractiva piscina en el   jardín paisají…
$907,336
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Apartamento 1 habitacion en Funchal, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Funchal, Portugal
Dormitorios 1
Área 98 m²
Savoy Residence Tortura Insular es un nuevo proyecto en el corazón de Funchal, una hermosa c…
$664,609
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Villa en Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Dormitorios 3
Área 448 m²
Esta casa combina amplitud, funcionalidad y magníficas vistas al mar.Amplia disposición: 860…
$751,297
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Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Área 128 m²
Apartamento 2 salsa en el segundo piso en el edificio ETHEREAL, muy espacioso para su tipo.E…
$404,545
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Villa en Arco da Calheta, Portugal
Villa
Arco da Calheta, Portugal
Dormitorios 3
Área 240 m²
La nueva villa moderna de 240 m2 se encuentra en una parcela de 800 m2. La villa es de un pi…
$635,713
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Villa en Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Dormitorios 3
Área 294 m²
La casa minimalista tiene el siguiente diseño:Amplia sala de estar/comedor, cocina abierta c…
$866,882
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Apartamento 5 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 5 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 5
Área 266 m²
Condominio cerrado situado en una de las mejores zonas residenciales de Funchal, rodeado de …
$866,882
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Villa en Ribeira Brava, Portugal
Villa
Ribeira Brava, Portugal
Dormitorios 4
Área 285 m²
Una nueva villa de dos pisos. En la parte superior y nbsp; En el piso hay tres dormitorios c…
$693,505
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Apartamento 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 255 m²
Madeira Palace Residences, un exclusivo condominio de lujo, es un oasis situado justo en Est…
$785,973
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Apartamento 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 246 m²
Apartamento 3 dormitorios, 4 baños, garaje para 3 coches y con una enorme terraza de 154 m e…
$624,155
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 332 m²
Excelente villa para una familia con vistas panorámicas de la bahía de Funchal. Villa en   d…
$722,401
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Casa 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Casa 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 238 m²
Villa de 3 dormitorios con 238.40 m2 de superficie bruta de construcción, situada en una tra…
$780,795
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Apartamento 4 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 256 m²
Gran apartamento de 4 dormitorios de 256 m2, completamente renovado, situado en el penúltimo…
$751,297
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Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Área 107 m²
Amplio apartamento de 107 m2 con 2 dormitorios y un balcón de 6 m2 en el nuevo edificio Edif…
$577,921
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Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Área 191 m²
Savoy Residence Tortura Insular es un nuevo proyecto en el corazón de Funchal, una hermosa c…
$1,27M
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 871 m²
Villa moderna de un piso con impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y   océano y nbs…
$2,89M
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Casa 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Casa 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 235 m²
Villa de 3 dormitorios, código postal 9020-163, con 235.95 m2 de superficie bruta de constru…
$757,487
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 132 m²
Nueva villa con tres dormitorios, situada en la prestigiosa zona de San Martinho.Situado a u…
$1,50M
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Villa en Camara de Lobos, Portugal
Villa
Camara de Lobos, Portugal
Dormitorios 3
Área 245 m²
Número de plantas 3
Villa moderna con acabado excelente se encuentra en un complejo residencial cerrado con una …
$618,158
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Villa en Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Dormitorios 3
Área 440 m²
Esta villa y piscina de tres dormitorios está diseñada con detalles arquitectónicos modernos…
$635,713
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