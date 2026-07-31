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Propiedades residenciales en venta en Turcifal, Portugal

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casas independientes
6
6 propiedades total found
Villa en Turcifal, Portugal
Premium Premium
Villa
Turcifal, Portugal
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Piso 1/1
$1,09M
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Villa en Turcifal, Portugal
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Turcifal, Portugal
Nº de cuartos de baño 3
Área 221 m²
Piso 1/1
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Piso 1/1
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Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Piso 1/1
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Villa en Turcifal, Portugal
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Turcifal, Portugal
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Piso 1/1
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