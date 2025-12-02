Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Moncarapacho
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Moncarapacho, Portugal

apartamentos
8
casas independientes
17
26 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Casa 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Desarrollo de 6 Villas T3 en Fuseta.Estas residencias destacan por su combinación perfecta d…
$1,47M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Casa 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Nueva villa de 3 dormitorios con piscina y vistas al mar situada en Fuseta, Olhão, Algarve.I…
$808,570
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Casa 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Área 150 m²
Nueva villa de 3 dormitorios con piscina y vistas al mar situada en Fuseta, Olhão, Algarve.I…
$788,392
Dejar una solicitud
OneOne
Apartamento 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Área 114 m²
Nuevo desarrollo en Fuseta, apartamentos con terraza privada en la azotea.Introduciendo un n…
$746,512
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 93 m²
Nuevo desarrollo en Fuseta, apartamentos con terraza privada en la azotea.Introduciendo un n…
$699,817
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Casa 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Desarrollo de 6 Villas T3 en Fuseta.Estas residencias destacan por su combinación perfecta d…
$1,44M
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Casa 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Casa 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Nueva villa de 3 dormitorios con piscina y vistas al mar situada en Fuseta, Olhão, Algarve.I…
$786,012
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Casa 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Desarrollo de 6 Villas T3 en Fuseta.Estas residencias destacan por su combinación perfecta d…
$1,44M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Área 114 m²
Nuevo desarrollo en Fuseta, apartamentos con terraza privada en la azotea.Introduciendo un n…
$746,512
Dejar una solicitud
VernaVerna
Casa 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Casa 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Nueva villa de 3 dormitorios con piscina y vistas al mar situada en Fuseta, Olhão, Algarve.I…
$786,012
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Casa 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Desarrollo de 6 Villas T3 en Fuseta.Estas residencias destacan por su combinación perfecta d…
$1,47M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Casa 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Área 150 m²
Nueva villa de 3 dormitorios con piscina y vistas al mar situada en Fuseta, Olhão, Algarve.I…
$789,009
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 93 m²
Nuevo desarrollo en Fuseta, apartamentos con terraza privada en la azotea.Introduciendo un n…
$699,817
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Casa 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Nueva villa de 3 dormitorios con piscina y vistas al mar situada en Fuseta, Olhão, Algarve.I…
$808,570
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Casa 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Desarrollo de 6 Villas T3 en Fuseta.Estas residencias destacan por su combinación perfecta d…
$1,44M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Casa 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Nueva villa de 3 dormitorios con piscina y vistas al mar situada en Fuseta, Olhão, Algarve.I…
$786,012
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Área 114 m²
Nuevo desarrollo en Fuseta, apartamentos con terraza privada en la azotea.Introduciendo un n…
$746,512
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Casa 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Nueva villa de 3 dormitorios con piscina y vistas al mar situada en Fuseta, Olhão, Algarve.I…
$808,570
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Casa 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Nueva villa de 3 dormitorios con piscina y vistas al mar situada en Fuseta, Olhão, Algarve.I…
$786,012
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Casa 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Desarrollo de 6 Villas T3 en Fuseta.Estas residencias destacan por su combinación perfecta d…
$1,47M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Casa 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Área 150 m²
Nueva villa de 3 dormitorios con piscina y vistas al mar situada en Fuseta, Olhão, Algarve.I…
$789,009
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 93 m²
Nuevo desarrollo en Fuseta, apartamentos con terraza privada en la azotea.Introduciendo un n…
$699,817
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 93 m²
New development in Fuseta, Apartments with Private Rooftop Terraces. Introducing a new resid…
$699,817
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Área 114 m²
New development in Fuseta, Apartments with Private Rooftop Terraces. Introducing a new resid…
$746,512
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Olhao, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Olhao, Portugal
Dormitorios 2
Área 115 m²
Apartamento con 2 dormitorios, nuevo, 115 metros cuadrados (zona total), balcones y 1 plaza …
$342,291
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Casa 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
New 3-bedroom villa with pool and sea views located in Fuseta, Olhão, Algarve. Stunning thre…
$808,570
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir