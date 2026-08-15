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Dúplex en venta en Portugal

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Lisboa
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21 propiedad total found
Dúplex 1 habitacion en Sesimbra, Portugal
Dúplex 1 habitacion
Sesimbra, Portugal
Dormitorios 1
Área 93 m²
Nuevo apartamento dúplex con 1 dormitorio, superficie total de 93 metros cuadrados, 1 plaza …
$894,718
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Dúplex 2 habitaciones en Lisboa, Portugal
Dúplex 2 habitaciones
Lisboa, Portugal
Dormitorios 2
Área 186 m²
Apartamento dúplex de 2 dormitorios, superficie 146,7 metros cuadrados.m, un balcón de 7,1 m…
$838,057
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Dúplex 3 habitaciones en Vau, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 148 m²
Apartamento nuevo y nbsp; Con tres dormitorios con baños, una sala de estar y un comedor y u…
$589,936
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dúplex 3 habitaciones en Sao Domingos de Rana, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Sao Domingos de Rana, Portugal
Dormitorios 3
Área 180 m²
Apartamento dúplex y nbsp; con 3 dormitorios, con balcón, con excelentes acabados y grandes …
$613,071
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Dúplex 3 habitaciones en Belem, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Belem, Portugal
Dormitorios 3
Área 238 m²
Amplio apartamento de dos plantas 238 m2 con una enorme terraza y una impresionante vista so…
$1,33M
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Dúplex 3 habitaciones en Lisboa, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Lisboa, Portugal
Dormitorios 3
Área 155 m²
El apartamento está en venta completamente renovado y equipado, llave en mano..Acabados de a…
$867,554
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LDV InvestLDV Invest
Dúplex 3 habitaciones en Belem, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Belem, Portugal
Dormitorios 3
Área 238 m²
Nuevo apartamento 3 dormitorios y nbsp; en el complejo residencial y nbsp; Bel é m Riverside…
$1,33M
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Dúplex 4 habitaciones en Lisboa, Portugal
Dúplex 4 habitaciones
Lisboa, Portugal
Dormitorios 4
Área 310 m²
Estos apartamentos están muy bien ubicados en un edificio a orillas del río, y nbsp; pertene…
$2,04M
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Dúplex 1 habitacion en Parchal, Portugal
Dúplex 1 habitacion
Parchal, Portugal
Dormitorios 1
Área 93 m²
Apartamento de 2 plantas con 1 dormitorio en el complejo de élite Residencias Gramacho. El a…
$299,884
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Dúplex 3 habitaciones en Lisboa, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Lisboa, Portugal
Dormitorios 3
Área 170 m²
Torre S ã o Rafael y nbsp; ubicado en   este de Lisboa, Parque das Na y ccedil; õ es, que fu…
$1,26M
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Dúplex 4 habitaciones en Campo de Ourique, Portugal
Dúplex 4 habitaciones
Campo de Ourique, Portugal
Dormitorios 4
Área 220 m²
Apartamento luminoso de dos niveles en la zona de S ã o Bento, recientemente renovado comple…
$1,03M
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Dúplex 1 habitacion en Oporto, Portugal
Dúplex 1 habitacion
Oporto, Portugal
Dormitorios 1
Área 83 m²
Apartamento 1 dormitorio dúplex con una superficie de 73 metros cuadrados. m, y un balcón de…
$443,771
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Dúplex 2 habitaciones en Oporto, Portugal
Dúplex 2 habitaciones
Oporto, Portugal
Dormitorios 2
Área 94 m²
Apartamento de dos niveles con 2 dormitorios y balcón con una superficie de 5,4 m2 en el com…
$508,965
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Dúplex 1 habitacion en Albufeira, Portugal
Dúplex 1 habitacion
Albufeira, Portugal
Dormitorios 1
Área 89 m²
Apartamento de 1 dormitorio con una superficie de 89 metros cuadrados, aparcamiento y 2 terr…
$659,341
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Dúplex 4 habitaciones en Alcantara, Portugal
Dúplex 4 habitaciones
Alcantara, Portugal
Dormitorios 4
Área 185 m²
Fantástico dúplex con 4 dormitorios y nbsp; en una gran ubicación .El apartamento tiene 2 ex…
$1,07M
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Dúplex 3 habitaciones en Campo de Ourique, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Campo de Ourique, Portugal
Dormitorios 3
Área 143 m²
Amoreiras y nbsp; — Una de las áreas con la mejor calidad de vida en Lisboa, con una amplia …
$1,03M
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Dúplex 4 habitaciones en Funchal, Portugal
Dúplex 4 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 216 m²
Nuevo apartamento dúplex en el centro de Funchal, en el nuevo complejo A Fábrica Apartments …
$636,206
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Dúplex 2 habitaciones en Matosiños, Portugal
Dúplex 2 habitaciones
Matosiños, Portugal
Dormitorios 2
Área 107 m²
Apartamento de dos niveles con 2 dormitorios, una superficie de 107 metros cuadrados, una te…
Precio en demanda
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Dúplex 1 habitacion en Marvila, Portugal
Dúplex 1 habitacion
Marvila, Portugal
Dormitorios 1
Área 99 m²
Dúplex en loft con 1 dormitorio, 99 metros cuadrados. con estacionamiento y una terraza de 5…
$599,190
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Dúplex 2 habitaciones en Seixal, Portugal
Dúplex 2 habitaciones
Seixal, Portugal
Dormitorios 2
Área 200 m²
Apartamento de dos niveles con 2 dormitorios, una superficie de 129 m2, con terraza de 65 m2…
$558,704
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Dúplex 4 habitaciones en Faro, Portugal
Dúplex 4 habitaciones
Faro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Расположенная в тихом и развивающемся районе города Ольян, в 3 минутах езды на машине от цен…
$482,259
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con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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