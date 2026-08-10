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Propiedades residenciales en venta en Evora, Portugal

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Montemor o Novo
3
6 propiedades total found
Apartamento en Evora, Portugal
Apartamento
Evora, Portugal
Inversiones en   hotel ubicado y nbsp; en Evora, Portugal, y nbsp; cumplir con los términos …
$323,636
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Apartamento en Evora, Portugal
Apartamento
Evora, Portugal
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Villa en Montemor o Novo, Portugal
Villa
Montemor o Novo, Portugal
Dormitorios 4
Área 405 m²
L ’ AND VINEYARDS se encuentra en Montemor-o-Novo, en el corazón de Alentejo, pero a sólo 50…
$1,42M
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TekceTekce
Villa en Montemor o Novo, Portugal
Villa
Montemor o Novo, Portugal
Dormitorios 2
Área 306 m²
L ’ AND VINEYARDS se encuentra en Montemor-o-Novo, en el corazón de Alentejo, pero a sólo 50…
$1,06M
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Villa en Montemor o Novo, Portugal
Villa
Montemor o Novo, Portugal
Dormitorios 3
Área 347 m²
L ’ AND VINEYARDS se encuentra en Montemor-o-Novo, en el corazón de Alentejo, pero a sólo 50…
$1,26M
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Estudio 1 habitación en Evora, Portugal
Estudio 1 habitación
Evora, Portugal
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Пляж или сельская местность? Зачем выбирать, когда можно иметь и то, и другое! Этот извес…
$300,072
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Tipos de propiedades en Evora

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Parámetros de las propiedades en Evora, Portugal

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