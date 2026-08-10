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Propiedades residenciales en venta en Calheta, Portugal

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casas independientes
10
10 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Calheta, Portugal
Casa 3 habitaciones
Calheta, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 406 m²
Casa de 3 dormitorios de una sola planta, con 406 m2 de superficie bruta de construcción, co…
$3,38M
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Villa en Arco da Calheta, Portugal
Villa
Arco da Calheta, Portugal
Dormitorios 3
Área 240 m²
La nueva villa moderna de 240 m2 se encuentra en una parcela de 800 m2. La villa es de un pi…
$635,713
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Villa en Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Dormitorios 3
Área 294 m²
La casa minimalista tiene el siguiente diseño:Amplia sala de estar/comedor, cocina abierta c…
$866,882
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LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en Calheta, Portugal
Casa 4 habitaciones
Calheta, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 829 m²
Número de plantas 3
Brand New Modern Villa 3 Dormitorios con vistas panorámicas al marPiscinaUbicación: Madeira,…
$907,435
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Casa 3 habitaciones en Calheta, Portugal
Casa 3 habitaciones
Calheta, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 462 m²
Casa de 3 dormitorios con 463 m2 de superficie bruta de construcción, con piscina, jardín, g…
$2,66M
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Idiomas hablados
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Villa 4 habitaciones en Arco da Calheta, Portugal
Villa 4 habitaciones
Arco da Calheta, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 271 m²
Número de plantas 2
Esta propiedad califica para el programa €500,000 de Visa de Oro en Portugal!Una villa de 3 …
$586,881
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Villa en Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 107 m²
Villa con 3 dormitorios y 107 m2 de espacio habitable, situada en la costa de Madeira, a poc…
$639,051
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Villa 4 habitaciones en Arco da Calheta, Portugal
Villa 4 habitaciones
Arco da Calheta, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Número de plantas 2
Esta propiedad califica para el programa €500,000 de Visa de Oro en Portugal!Una villa de 3 …
$800,136
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Villa en Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Villa con 3 dormitorios y 170 m2 de espacio habitable, situada en la costa de Madeira, a poc…
$871,433
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Villa en Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 467 m²
La villa se encuentra en el campo al oeste de la isla, con un clima increíble durante todo e…
$987,624
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