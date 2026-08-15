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Hoteles en venta en Portugal

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15 propiedades total found
Luxury Mountain Resort & Spa Barbeitos en Arcos de Valdevez, Portugal
Luxury Mountain Resort & Spa Barbeitos
Arcos de Valdevez, Portugal
Área 1 157 m²
Número de plantas 3
Luxury Mountain Resort & Spa Barbeitos es una oportunidad de inversión turnkey en el segment…
Precio en demanda
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T3 Apartment with 177 m² en Santo Quintino, Portugal
T3 Apartment with 177 m²
Santo Quintino, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 226 m²
3-bedroom apartment just 290 m away from the Marginal! Luxury apartments with modern desi…
$2,68M
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Hotel 114 m² en Alcantara, Portugal
Hotel 114 m²
Alcantara, Portugal
Área 114 m²
Lujosos apartamentos de diseño moderno se encuentran en el distrito histórico de Lisboa. Los…
$1,05M
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Hotel 3 308 m² en Mesao Frio, Portugal
Hotel 3 308 m²
Mesao Frio, Portugal
Dormitorios 30
Nº de cuartos de baño 30
Área 3 308 m²
Restauración Hotel, con una superficie de 3308 metros cuadrados, en Mesão Frio, Vila Real - …
$1,01M
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Hotel 55 m² en Lisboa, Portugal
Hotel 55 m²
Lisboa, Portugal
Área 55 m²
Los lujosos y exquisitos apartamentos de diseño se encuentran en una excelente ubicación en …
$549,909
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Hotel 121 m² en Loule, Portugal
Hotel 121 m²
Loule, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 121 m²
AVAILABLE FOR GOLDEN VISA 400K 2-bedroom apartment in a premium aparthotel in Quinta do L…
$997,139
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TekceTekce
Hotel 140 m² en Alte, Portugal
Hotel 140 m²
Alte, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 3
El Algarve es una región que se caracteriza por su excepcional belleza natural debido a sus …
$351,847
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Hotel 1 856 m² en Borba, Portugal
Hotel 1 856 m²
Borba, Portugal
Dormitorios 299
Área 1 856 m²
Evora es la única ciudad portuguesa de la Red de Ciudades más antiguas de Europa y el quinto…
$325,335
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Hotel 19 960 m² en Santa Barbara de Nexe, Portugal
Hotel 19 960 m²
Santa Barbara de Nexe, Portugal
Área 19 960 m²
Hotel es un proyecto con un diseño innovador y diferente. Ubicado en las colinas de Santa Bá…
$3,91M
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Hotel 60 m² en Lisboa, Portugal
Hotel 60 m²
Lisboa, Portugal
Área 60 m²
Lujosos apartamentos con un diseño exquisito tienen una excelente ubicación en el corazón de…
$499,917
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Hotel 4 122 m² en Evora, Portugal
Hotel 4 122 m²
Evora, Portugal
Dormitorios 51
Área 4 122 m²
Ubicación: El hotel está situado en el centro histórico de Évora. La ciudad ha sido Patrimon…
$325,335
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Hotel 62 m² en Alcantara, Portugal
Hotel 62 m²
Alcantara, Portugal
Área 62 m²
Lujosos apartamentos de diseño moderno se encuentran en el distrito histórico de Lisboa. Los…
$769,872
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Hotel 189 m² en Alcantara, Portugal
Hotel 189 m²
Alcantara, Portugal
Área 189 m²
Lujosos apartamentos de diseño moderno se encuentran en el distrito histórico de Lisboa. Los…
$2,50M
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Hotel 436 m² en Portugal
Hotel 436 m²
Portugal
Dormitorios 7
Área 436 m²
Situado en Oporto, en la zona de Bonfim, esta notable casa de huéspedes, con una superficie …
$2,67M
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Hotel en Portugal
Hotel
Portugal
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 15
El hotel, situado a orillas del río Douro, está rodeado de naturaleza pintoresca. El área to…
$1,39M
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