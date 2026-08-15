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Tiendas en venta en Portugal

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Lisboa
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Oporto
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24 propiedades total found
Tienda 365 m² en Portugal
Tienda 365 m²
Portugal
Nº de cuartos de baño 4
Área 365 m²
Prima comercial en trimestre
$1,34M
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Tienda 84 m² en Portugal
Tienda 84 m²
Portugal
Área 84 m²
FOR GOLDEN VISA Local comercial en el centro de Porto. Está cerca de todo tipo de servicios …
$174,287
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Tienda 383 m² en Oporto, Portugal
Tienda 383 m²
Oporto, Portugal
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 383 m²
DISPONIBLE PARA GOLDEN VISA 350K Tienda abierta con un impresionante escaparate con vista …
$727,991
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Tienda 302 m² en Portugal
Tienda 302 m²
Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 302 m²
Nuevo local comercial con una superficie de 302 metros cuadrados a 550 metros de la estación…
$639,051
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Tienda 218 m² en Lisboa, Portugal
Tienda 218 m²
Lisboa, Portugal
Área 218 m²
Excelente instalación comercial en un edificio residencial, libre y listo para alquilar. Pod…
$1,70M
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Tienda 69 m² en Oporto, Portugal
Tienda 69 m²
Oporto, Portugal
Área 69 m²
Número de plantas 1
Complejo residencial en un edificio histórico que es uno de los más interesantes de la ciuda…
$326,164
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TekceTekce
Tienda 70 m² en Lisboa, Portugal
Tienda 70 m²
Lisboa, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Esta tienda se encuentra en un edificio histórico con arquitectura Pombal que data del siglo…
$406,669
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Tienda 126 m² en Lisboa, Portugal
Tienda 126 m²
Lisboa, Portugal
Área 126 m²
Tienda bien situada, a pocos metros de la Avenida da Liberdade, cerca de todo tipo de servic…
$1,27M
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Tienda 160 m² en Portugal
Tienda 160 m²
Portugal
Área 160 m²
La tienda, integrada en el complejo residencial, encarna las tendencias modernas de confort …
$746,876
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Tienda 679 m² en Portugal
Tienda 679 m²
Portugal
Área 679 m²
La tienda, integrada en el complejo residencial, encarna las tendencias modernas de confort …
$2,82M
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Tienda 150 m² en Portugal
Tienda 150 m²
Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Este lugar destaca por una variedad de edificios icónicos y culturales, hoteles, tiendas, ja…
$813,338
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Tienda 330 m² en Lisboa, Portugal
Tienda 330 m²
Lisboa, Portugal
Nº de cuartos de baño 2
Área 330 m²
La tienda está convenientemente ubicada, en Marquês de Pombal, cerca de todo tipo de servici…
$1,95M
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Tienda 65 m² en Portugal
Tienda 65 m²
Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
La tienda de 65 m2 del nuevo complejo, situado a solo 7 minutos a pie de la playa de Margina…
$307,906
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Tienda 160 m² en Portugal
Tienda 160 m²
Portugal
Área 160 m²
La tienda, integrada en el complejo residencial, encarna las tendencias modernas de confort …
$1,43M
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Tienda 94 m² en Portugal
Tienda 94 m²
Portugal
Área 94 m²
La tienda con una superficie de 106 m2 forma parte de un complejo caracterizado por un diseñ…
$180,096
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Commercial space in Quarteira en Loule, Portugal
Commercial space in Quarteira
Loule, Portugal
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 2 490 m²
Número de plantas 2
Unique business opportunity in Quarteira, less than 1 km from the beach and with stunning na…
$1,18M
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Shop in the centre of Porto en Oporto, Portugal
Shop in the centre of Porto
Oporto, Portugal
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
If you want to obtain a Golden Visa of Portugal, this property can help you to do so, even u…
$211,312
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Tienda 51 m² en Portugal
Tienda 51 m²
Portugal
Área 51 m²
Este complejo se encuentra en Oporto, cerca de la Universidad de Lusiada, el vasto Distrito …
$197,525
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Tienda 69 m² en Portugal
Tienda 69 m²
Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
AVAILABLE FOR GOLDEN VISA 350K Complejo residencial en un edificio histórico que es uno de l…
$360,192
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Tienda 383 m² en Portugal
Tienda 383 m²
Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 383 m²
Tienda de tipo abierto con un impresionante escaparate frente a la calle, en una zona con ac…
$929,529
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Tienda 60 m² en Lisboa, Portugal
Tienda 60 m²
Lisboa, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Tienda en un complejo residencial en Lisboa con una superficie de 60 m2. El edificio fue com…
$732,004
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Tienda 33 m² en Portugal
Tienda 33 m²
Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Espacio comercial de 33,7 m2 se encuentra en una de las calles más emblemáticas y centrales …
$226,573
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Tienda 126 m² en Lisboa, Portugal
Tienda 126 m²
Lisboa, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Número de plantas 3
Well located store, a few meters from Avenida da Liberdade, close to all kinds of services a…
$1,16M
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Tienda 230 m² en Portugal
Tienda 230 m²
Portugal
Área 230 m²
Venta es una nueva tienda en Avintes, Vila Nova de Gaia, con 230 m2 de espacio de trabajo co…
$191,715
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