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Propiedades residenciales en venta en Caldas da Rainha, Portugal

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apartamentos
20
22 propiedades total found
Apartamento 16 habitaciones en Caldas da Rainha, Portugal
Apartamento 16 habitaciones
Caldas da Rainha, Portugal
Dormitorios 16
Área 1 076 m²
Ubicado entre bosques de pinos tranquilos en la región más codiciada de Caldas da Rainha, Re…
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Casa 6 habitaciones en Caldas da Rainha, Portugal
Casa 6 habitaciones
Caldas da Rainha, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 441 m²
T6 duplex villa con 442 m2 de superficie bruta de construcción, jardín, piscina privada y ga…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Foz do Arelho, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Foz do Arelho, Portugal
Dormitorios 3
Área 160 m²
Condominio con 9 villas, en construcción, en el corazón de Fos do Arello.3 dormitorios de al…
$405,386
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Parámetros de las propiedades en Caldas da Rainha, Portugal

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