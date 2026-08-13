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Propiedades residenciales en venta en Cascais, Portugal

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apartamentos
122
casas independientes
37
159 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Cascais, Portugal
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Apartamento 4 habitaciones
Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 233 m²
Experimenta una elevada vida costera en este lujoso dúplex de cuatro dormitorios en Urban Li…
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Apartamento 2 habitaciones en Cascais, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Cascais, Portugal
Dormitorios 2
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$1,14M
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Apartamento 4 habitaciones en Cascais, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 232 m²
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$2,48M
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Apartamento 4 habitaciones en Cascais, Portugal
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Apartamento 2 habitaciones en Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
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Nº de cuartos de baño 3
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Apartamento 2 habitaciones en Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
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Apartamento 3 habitaciones en Cascais, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Cascais, Portugal
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Área 198 m²
Descubra la elevada vida costera en este lujoso apartamento de tres dormitorios en Urban Liv…
$1,73M
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Apartamento 2 habitaciones en Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
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$1,34M
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Apartamento 2 habitaciones en Cascais, Portugal
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Apartamento 3 habitaciones en Cascais, Portugal
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Apartamento 2 habitaciones en Cascais, Portugal
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Apartamento 2 habitaciones en Cascais, Portugal
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Apartamento 2 habitaciones en Cascais, Portugal
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Apartamento 3 habitaciones en Cascais, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Cascais, Portugal
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Área 197 m²
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$1,59M
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Apartamento 4 habitaciones en Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
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Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
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Apartamento 3 habitaciones en Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
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Área 198 m²
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$2,00M
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Apartamento 4 habitaciones en Cascais, Portugal
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Área 240 m²
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$3,41M
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Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Área 266 m²
Villa separada de dos plantas en construcción, en un estilo moderno, con jardín y piscina cl…
$1,72M
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Apartamento 1 habitacion en Cascais, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Cascais, Portugal
Dormitorios 1
Área 94 m²
Apartamento nuevo con una superficie total de 94 m2 y una terraza de 25 m2 en un complejo de…
$611,042
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Cascais, Portugal
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Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
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$1,20M
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Apartamento 3 habitaciones en Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 158 m²
Excelente apartamento de 3 dormitorios en un prestigioso condominio en Monte Estoril con vis…
$3,06M
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Área 145 m²
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Apartamento 2 habitaciones en Cascais, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Cascais, Portugal
Dormitorios 2
El nuevo   El complejo Bayview Horizon está ubicado en la entrada del centro de Cascais, al …
$1,14M
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Villa en Sao Domingos de Rana, Portugal
Villa
Sao Domingos de Rana, Portugal
Dormitorios 4
Área 214 m²
Una villa separada en construcción con líneas modernas, ubicada en una parcela de 317 m2, co…
$1,00M
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Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
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$3,37M
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Villa en Cascais, Portugal
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Área 400 m²
Condominio y nbsp; ubicado cerca del océano, estación de tren, St Julian y # 39; s School y …
$2,97M
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