  3. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Portugal

Lisboa
6
Oporto
2
Cascais
2
Oeiras
2
Búsqueda de nuevos edificios
Complejo residencial House T3 deluxe
Complejo residencial House T3 deluxe
Complejo residencial House T3 deluxe
Complejo residencial House T3 deluxe
Complejo residencial House T3 deluxe
Complejo residencial House T3 deluxe
Cascais, Portugal
de
$1,52M
Área 169 m²
1 objeto inmobiliario 1
Elegante casa de 3 dormitorios en una de las zonas más tranquilas de Estoril, a pocos minutos de Playa Tamariz y Cascais. Se distribuye en dos plantas, cuenta con 3 suites, un amplio salón con techos de doble altura y una orientación orientada al suroeste para la luz natural. Con jardín priv…
Asociación
BitProperty
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Complejo residencial Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Complejo residencial Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Complejo residencial Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Complejo residencial Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Complejo residencial Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Cascais, Portugal
de
$1,59M
Área 124 m²
1 objeto inmobiliario 1
Esta elegante casa de 3 dormitorios con 207 m2 de espacio habitable está totalmente reformada con materiales premium y situada en una exclusiva comunidad cerrada con piscina en Monte Estoril. Se distribuye en cuatro plantas, cuenta con 3 suites, un acogedor salón con chimenea, cocina totalme…
Asociación
BitProperty
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Beloura
Complejo residencial Beloura
Complejo residencial Beloura
Complejo residencial Beloura
Complejo residencial Beloura
Complejo residencial Beloura
Sintra, Portugal
de
$1,30M
Área 166 m²
1 objeto inmobiliario 1
Complejo residencial situado en la prestigiosa y tranquila zona de Beloura, Sintra. Estas modernas casas de tres dormitorios, construidas en 2021, ofrecen una combinación perfecta de funcionalidad y confort cotidiano. Cada unidad cuenta con 6 baños/WCs, un amplio diseño y dos espacios de est…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
166.0
1,28M
Asociación
BitProperty
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
TekceTekce
Complejo residencial PAÇO DE ARCOS
Complejo residencial PAÇO DE ARCOS
Complejo residencial PAÇO DE ARCOS
Complejo residencial PAÇO DE ARCOS
Complejo residencial PAÇO DE ARCOS
Complejo residencial PAÇO DE ARCOS
Oeiras, Portugal
de
$955,227
Área 142 m²
1 objeto inmobiliario 1
Complejo residencial en la zona tranquila de Alto da Terrugem (PAÇO DE ARCOS), Sintra. Espaciosos apartamentos con acabados modernos: luminoso salón con acceso a una gran terraza, cocina totalmente equipada, tres dormitorios con armarios empotrados, y dos baños. Las características incluyen …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
142.0
948,260
Asociación
BitProperty
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Lisboa, Portugal
de
$831,989
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 26
Área 161–255 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Este impresionante desarrollo se encuentra en Lisboa, una región con una vista increíble, insertada en una buena región, rodeada de servicios públicos, comercio, transporte y entretenimiento, con vistas a la ciudad y sus encantos!LOCALIZACIÓN Y ACCESIBILIDADSe encuentra en Campolide, una zon…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
161.0
913,355
Apartamentos 2 habitaciones
184.0
1,67M
Apartamentos 3 habitaciones
255.0
1,90M
Agencia
AMBER STAR REAL ESTATE
Complejo residencial Infante Residences
Complejo residencial Infante Residences
Complejo residencial Infante Residences
Complejo residencial Infante Residences
Complejo residencial Infante Residences
Complejo residencial Infante Residences
Estrela, Portugal
de
$641,980
Área 116–116 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Infante Residences es un desarrollo residencial premium situado en el elegante distrito de Estrela de Lisboa. Este exclusivo proyecto cuenta con 45 apartamentos totalmente reformados con acabados de alta calidad, amplios diseños, aire acondicionado, suelos de madera y cocinas totalmente equi…
Asociación
BitProperty
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Residencia The Hill of Oeiras
Residencia The Hill of Oeiras
Residencia The Hill of Oeiras
Residencia The Hill of Oeiras
Residencia The Hill of Oeiras
Residencia The Hill of Oeiras
Barcarena, Portugal
de
$279,935
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 88–161 m²
6 objetos inmobiliarios 6
El primer edificio de 4, solo quedan 6 de 15 apartamentos. La finalización prevista de la construcción es el 2025 de diciembre
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
88.0 – 105.0
407,228 – 442,133
Apartamentos 3 habitaciones
160.0 – 161.0
593,390 – 639,930
Desarrollador
Amber PD
Complejo residencial House T3
Complejo residencial House T3
Complejo residencial House T3
Complejo residencial House T3
Complejo residencial House T3
Complejo residencial House T3
Sintra, Portugal
de
$1,17M
Área 288 m²
1 objeto inmobiliario 1
Amplia y elegante casa con 3 dormitorios en suite en un condominio privado en Albarraque. Cuenta con una gran sala de estar con chimenea, cocina elegante, jardín privado, y un sótano con lavandería y aparcamiento para 2-3 coches. Acabados de alta gama, aire acondicionado y excelente luz natu…
Asociación
BitProperty
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Ferreira Cardoso
Complejo residencial Ferreira Cardoso
Complejo residencial Ferreira Cardoso
Complejo residencial Ferreira Cardoso
Complejo residencial Ferreira Cardoso
Complejo residencial Ferreira Cardoso
Oporto, Portugal
de
$228,296
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Área 47–383 m²
1 objeto inmobiliario 1
Este complejo moderno con magníficos acabados, combina características simples y modernas. Está siendo renovado y se encuentra cerca del centro histórico de Oporto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este complejo de apartamentos ofrece todas las comodidades y comodidades n…
Agencia
AMBER STAR REAL ESTATE
Barrio residencial Riverside Urban
Barrio residencial Riverside Urban
Barrio residencial Riverside Urban
Barrio residencial Riverside Urban
Barrio residencial Riverside Urban
Barrio residencial Riverside Urban
Marvila, Portugal
de
$350,646
Año de construcción 2023
Área 177 m²
1 objeto inmobiliario 1
Edificios únicos en un nuevo barrio en el paseo marítimo con una ubicación privilegiada. En una zona tranquila y moderna hay alrededor de 120 tiendas, un mercado, un gimnasio y otros servicios. A solo unos minutos del centro de Lisboa, el aeropuerto, el parque de naciones y el centro crea…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
177.0
1,30M
Agencia
AMBER STAR REAL ESTATE
Complejo residencial Alcantara, Lisbon
Complejo residencial Alcantara, Lisbon
Complejo residencial Alcantara, Lisbon
Complejo residencial Alcantara, Lisbon
Complejo residencial Alcantara, Lisbon
Complejo residencial Alcantara, Lisbon
Madalena, Portugal
de
$719,319
Año de construcción 2023
El complejo residencial en Alcantara en Lisboa, en la región de Bairro da Estrela, ofrece una combinación extraordinaria de historia y relajación. El área de Estrela es uno de los lugares más centrales de Lisboa. Con fantásticas vistas panorámicas y ubicación con excelente acceso al centro …
Agencia
AMBER STAR REAL ESTATE
Dejar una solicitud
Complejo residencial Loja Bijou
Complejo residencial Loja Bijou
Complejo residencial Loja Bijou
Complejo residencial Loja Bijou
Complejo residencial Loja Bijou
Complejo residencial Loja Bijou
Oporto, Portugal
de
$247,671
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 6
Área 69–290 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial en un edificio histórico, que es uno de los más interesantes de la ciudad de Oporto. El complejo consta de tres edificios de varios tipos ( A / B / C ), que combinan un magnífico ejemplo de arquitectura al estilo de Modeón y la arquitectura del palacio de principios del …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
156.0 – 220.0
907,537 – 1,19M
Apartamentos 4 habitaciones
290.0
1,52M
Tienda
69.0
360,688
Agencia
AMBER STAR REAL ESTATE
Complejo residencial Terra
Complejo residencial Terra
Complejo residencial Terra
Complejo residencial Terra
Complejo residencial Terra
Complejo residencial Terra
Aguas Santas, Portugal
de
$357,217
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Inspirado en un estilo de vida activo que combina naturaleza y sofisticación, donde los residentes pueden disfrutar del aire libre, con un ambiente familiar que brinda bienestar a toda la familia. Las áreas verdes circundantes se extienden hasta el interior del condominio. Un jardín de más …
Agencia
AMBER STAR REAL ESTATE
Complejo residencial Parque das Nacoes
Complejo residencial Parque das Nacoes
Complejo residencial Parque das Nacoes
Complejo residencial Parque das Nacoes
Complejo residencial Parque das Nacoes
Complejo residencial Parque das Nacoes
Lisboa, Portugal
de
$2,21M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 16
Área 272 m²
1 objeto inmobiliario 1
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 4 habitaciones
272.0
3,49M
Agencia
AMBER STAR REAL ESTATE
Barrio residencial Riverside Square
Barrio residencial Riverside Square
Barrio residencial Riverside Square
Barrio residencial Riverside Square
Barrio residencial Riverside Square
Barrio residencial Riverside Square
Marvila, Portugal
de
$547,885
Año de construcción 2023
Área 71–192 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Condominio cerrado ubicado a orillas del río Teju, que consta de 8 bloques de apartamentos modernos y de alta calidad. La zona tranquila en la que se encuentran los apartamentos es moderna, alberga unas 120 tiendas, un mercado, un gimnasio y otros servicios. También está a poca distancia …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
71.0
634,112
Apartamentos 2 habitaciones
154.0
1,16M
Apartamentos 3 habitaciones
192.0
1,37M
Agencia
AMBER STAR REAL ESTATE
