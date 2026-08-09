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Propiedades residenciales en venta en Faro, Portugal

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Albufeira
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Lagos
135
Loule
175
Lagoa
120
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979 propiedades total found
Villa en Portimao, Portugal
Villa
Portimao, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Descubra esta magnífica villa de tres pisos situada en la prestigiosa zona residencial de Va…
$984,648
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Casa en Lagos, Portugal
Casa
Lagos, Portugal
La altura de la elegancia. Esta excepcional villa enlazada de 2 plantas está en una ubicació…
$2,73M
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Apartamento 2 habitaciones en Olhao, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Olhao, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
Espectacular condominio privado de lujo situado en el centro de Olhão, en la primera línea d…
$1,42M
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Casa 5 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 5 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 340 m²
Casa digna de una obra de arte, vista al mar en Carvoeiro – LagoaPropiedad estilo marroquí d…
$2,84M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Luz, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Luz, Portugal
Dormitorios 3
Área 124 m²
Número de plantas 2
Esta villa de 3 dormitorios, situada en una ubicación privilegiada a pocos minutos de la pla…
$620,292
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Villa en Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Dormitorios 14
Excepcional Finca para la venta en el Algarve Una rara y distinguida oportunidad de adquirir…
$11,31M
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Villa en Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 385 m²
Villa de lujo moderna con vistas al mar Porto de Mós, LagosExperimente el lujo costero con e…
$3,11M
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Apartamento 3 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Apartamento, en las últimas etapas de construcción, situado a poca distancia del centro hist…
$750,414
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Apartamento en Tavira, Portugal
Apartamento
Tavira, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Planta alta T-0 apartamento en el corazón de Cabanas y a 150 metros del mar y paseo marítimo…
$298,911
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Apartamento 2 habitaciones en Olhao, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Olhao, Portugal
Dormitorios 2
Área 115 m²
Apartamento con 2 dormitorios, nuevo, 115 metros cuadrados (zona total), balcones y 1 plaza …
$340,990
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Apartamento 2 habitaciones en Olhao, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Olhao, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Este apartamento de dos dormitorios en venta está situado en un nuevo desarrollo actualmente…
$556,795
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Apartamento 2 habitaciones en Loule, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 2
Área 88 m²
Apartamento de 2 dormitorios, superficie total de 83 metros cuadrados, superficie total de b…
$374,511
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Casa 4 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 225 m²
Presentando una villa contemporánea, elegante y de reciente construcción con hermosas vistas…
$2,66M
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Apartamento 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Dormitorios 3
Área 83 m²
El nuevo condominio privado Cerca do Colégio está situado en el corazón de Portimau, a poca …
$393,006
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Estudio 3 habitaciones en Loule, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 126 m²
Descubra esta exclusiva villa actualmente en construcción, que se completará a finales de 20…
$1,29M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Ferragudo, Portugal
Adosado Adosado 2 habitaciones
Ferragudo, Portugal
Dormitorios 2
Área 96 m²
Casa adosada de estilo moderno, situada en una zona tranquila, a pocos pasos de Ferragudu, p…
$393,006
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Apartamento 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 283 m²
Nuevo apartamento de 3 dormitorios con 283 m2 de superficie privada, balcón y plaza de aparc…
$726,014
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Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 546 m²
Esta villa de seis dormitorios en venta se encuentra en una zona tranquila de Almancil, a po…
$2,93M
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Apartamento 3 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Descubre una villa moderna de tres dormitorios en Lagos, con un cautivador patio trasero que…
$1,11M
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Apartamento 2 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 2
Área 122 m²
Quinta Dourada se encuentra en las colinas sobre el Albufeira, en el corazón del Algarve, y …
$635,745
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Villa en Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Bienvenido a esta Villa, un exquisito retiro que redefine lujo vivir en el prestigioso Monte…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Tavira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Tavira, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Bienvenido a este impresionante apartamento de dos dormitorios en la vibrante ciudad costera…
$591,961
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Casa 3 habitaciones en Luz, Portugal
Casa 3 habitaciones
Luz, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 90 m²
2+1 Dormitorio – EspicheEsta casa adosada de 2+1 dormitorios está situada en una zona reside…
$620,421
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Casa 4 habitaciones en Lagos, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 4
Área 385 m²
Villa contemporánea de 4 dormitorios con vistas al mar, piscina infinita y diseño exclusivo …
$3,13M
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 2
Área 220 m²
El primer piso de la villa Mendoeira consta de un hall de entrada con una amplia sala de est…
$2,30M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Vila Nova de Cacela, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vila Nova de Cacela, Portugal
Dormitorios 3
Área 175 m²
Condominio cerrado con 6 villas T2+2, situado en el centro de Vila Nova de Casela, a 5 minut…
$453,113
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Villa en Algoz, Portugal
Villa
Algoz, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 588 m²
Elegante Silves Villa T5 Combinando Tradición Algarve con Sofisticación ModernaUbicado en el…
$1,60M
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Villa en Boliqueime, Portugal
Villa
Boliqueime, Portugal
Dormitorios 5
Encantadora villa 5 + 1 dormitorio con piscina privada y vistas panorámicas al mar cerca de …
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Apartamento 1 habitacion en Portimao, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Portimao, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Situado en el Algarve, 5 Senses Apartments se encuentra en Portimão, a solo 250 metros de la…
$461,314
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Casa 4 habitaciones en Alvor, Portugal
Casa 4 habitaciones
Alvor, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 260 m²
Villa de lujo con 4 dormitorios, Alvor, Portimão.Te presentamos una villa realmente impresio…
$4,14M
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