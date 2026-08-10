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Propiedades residenciales en venta en Grandola, Portugal

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apartamentos
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6 propiedades total found
Villa en Carvalhal, Portugal
Villa
Carvalhal, Portugal
Dormitorios 3
Área 200 m²
Villa 200 m2 consta de 3 dormitorios y 3 baños, totalmente amueblado, equipado y listo para …
$686,570
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Apartamento 1 habitacion en Carvalhal, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Carvalhal, Portugal
Dormitorios 1
Área 45 m²
El apartamento con 1 un dormitorio de 45 metros cuadrados, completamente nuevo, en Comport, …
$265,844
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Casa 4 habitaciones en Grandola, Portugal
Casa 4 habitaciones
Grandola, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 394 m²
Esta espectacular villa es nueva y se ha preparado para moverse, con toques de lujo, arquite…
$4,43M
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Apartamento 2 habitaciones en Grandola, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Grandola, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Propiedad de lujo T2 con arquitectura moderna y ambiente acogedor en un condominio privado. …
$389,240
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Apartamento en Grandola, Portugal
Apartamento
Grandola, Portugal
Área 228 m²
Lujo edificio residencial de dos plantas, donde la elegancia se combina con comodidad y como…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Grandola, Portugal
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Dormitorios 2
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Propiedad de lujo T2 con arquitectura moderna y ambiente acogedor en un condominio privado. …
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