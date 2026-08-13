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Propiedades residenciales en venta en Santa Cruz, Portugal

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Canico
7
7 propiedades total found
Villa en Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Dormitorios 3
Área 448 m²
Esta casa combina amplitud, funcionalidad y magníficas vistas al mar.Amplia disposición: 860…
$749,391
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Apartamento en Santa Cruz, Portugal
Apartamento
Santa Cruz, Portugal
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$324,228
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa 4 habitaciones en Santa Cruz, Portugal
Casa 4 habitaciones
Santa Cruz, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 238 m²
Número de plantas 3
Modern House 3 Bedrooms with panoramic Ocean Views  Swimming pool  Garage for 4 cars…
$878,163
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Villa en Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Dormitorios 3
Área 440 m²
Esta villa y piscina de tres dormitorios está diseñada con detalles arquitectónicos modernos…
$634,100
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Villa en Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Dormitorios 3
Área 448 m²
Esta casa combina amplitud, funcionalidad y magníficas vistas al mar.Amplia disposición: 860…
$758,118
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Casa 4 habitaciones en Santa Cruz, Portugal
Casa 4 habitaciones
Santa Cruz, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 223 m²
Número de plantas 3
Description: The development is located in a quiet, residential area, ideal for families …
$690,821
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Villa en Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Dormitorios 4
Área 372 m²
La villa se encuentra en una zona tranquila con una colina soleada con magníficas vistas pan…
$979,973
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Tipos de propiedades en Santa Cruz

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Parámetros de las propiedades en Santa Cruz, Portugal

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