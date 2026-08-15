Programas de inmigración en Portugal

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Permiso de residencia
Digital Nomad Visa in Portugal
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Portugal Portugal
de
$5,129
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 2 meses
Esta visa es para profesionales que trabajan a distancia para una empresa extranjera o como freelancers. Incluye soporte completo durante todo el proceso y una garantía de devolución de dinero del 100% si su solicitud es rechazada. Beneficios Menor costo de vida en Portugal (hast…
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Immigrazio
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Permiso de residencia
Portugal Residence permit by Investments
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Portugal Portugal
de
$300,000
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 8 meses
Portugal se ha convertido en uno de los destinos más populares para los inversores que buscan residencia en Europa a través de su innovador programa Golden Visa. Este programa ofrece a los ciudadanos no pertenecientes a la UE la oportunidad de obtener un permiso de residencia realizando una …
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Luxe Real Estate
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Permiso de residencia
Portugal Digital Nomad Residence Permit
Portugal Digital Nomad Residence Permit
Portugal Portugal
de
$15,000
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 4 meses
Portugal, con sus paisajes pintorescos, su cultura vibrante y su próspera escena tecnológica, se ha convertido en la mejor opción para los nómadas digitales que buscan un equilibrio perfecto entre trabajo y ocio. Y ahora, con la introducción del Permiso de Residencia Nómada Digital de Portug…
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Permiso de residencia
Portugal FIP Residence permit
Portugal FIP Residence permit
Portugal Portugal
de
$15,000
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 4 meses
The Portugal Residence Permit for Financially Independent Persons is designed for individuals who have the means to support themselves without the need for employment in Portugal. Este programa ofrece un proceso simplificado para obtener la residencia, lo que lo convierte en una opción atrac…
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