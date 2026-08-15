Locales comerciales en venta en Portugal

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De inversiones en Faro, Portugal
De inversiones
Faro, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Su Oasis Futuro espera: Una Villa Sofisticada de 5 dormitorios de lujo en São Brás de Alport…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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De inversiones en Amadora, Portugal
De inversiones
Amadora, Portugal
Marriott abre un nuevo hotel en Lisboa, para inversores del programa de inversión de Golden …
$404,858
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Luxury Mountain Resort & Spa Barbeitos en Arcos de Valdevez, Portugal
Luxury Mountain Resort & Spa Barbeitos
Arcos de Valdevez, Portugal
Área 1 157 m²
Número de plantas 3
Luxury Mountain Resort & Spa Barbeitos es una oportunidad de inversión turnkey en el segment…
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De inversiones en Evora, Portugal
De inversiones
Evora, Portugal
Dormitorios 29
Oferta de inversión, participación en el lujoso hotel boutique Palacete da Misericórdia por …
$323,887
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De inversiones en Faro, Portugal
De inversiones
Faro, Portugal
Elegant Sea-View Townhouse in The Crest, Almancil Located within the prestigious gated comm…
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De inversiones en Faro, Portugal
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Faro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Esta impresionante villa de cuatro dormitorios representa el epítome en la sofisticación mod…
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TekceTekce
De inversiones en Faro, Portugal
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Faro, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Ubicado en la tranquila comunidad de Sao Bartolomeo de Messines en Silves, esta villa ofrece…
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De inversiones en Faro, Portugal
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Faro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Enclavada en el corazón del Algarve Central, esta villa excepcional encarna el confort refin…
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De inversiones en Faro, Portugal
De inversiones
Faro, Portugal
Entra en el atractivo de la costa viviendo con estas extraordinarias parcelas vistas al mar …
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De inversiones en Faro, Portugal
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Faro, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Situado en las ilustres playas del Algarve, Pine Cliffs Luxury Collection Resort se desarrol…
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T3 Apartment with 177 m² en Santo Quintino, Portugal
T3 Apartment with 177 m²
Santo Quintino, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 226 m²
3-bedroom apartment just 290 m away from the Marginal! Luxury apartments with modern desi…
$2,68M
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De inversiones en Faro, Portugal
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Faro, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Esta excepcional villa de 6 dormitorios situada en la comunidad cerrada de Goldra en el Alga…
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De inversiones en Faro, Portugal
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Faro, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 9
Disfrute de la lujosa vida en One Green Way, enclavada en el corazón de Quinta do Lago. Vill…
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De inversiones en Faro, Portugal
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Faro, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
El Green Hill House ofrece una oportunidad excepcional para adquirir una villa de lujo, actu…
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De inversiones en Faro, Portugal
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Faro, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Descubre el atractivo de este extraordinario adosado de 3 dormitorios, construido hace unos …
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De inversiones en Faro, Portugal
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Faro, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Puedes descubrir tu refugio en el paraíso. Ubicado en el corazón de Quinta do Lago, una de l…
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De inversiones en Faro, Portugal
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Faro, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Experimente una vida refinada con esta villa de lujo en Faro, actualmente en construcción en…
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De inversiones
Faro, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Descubre el encanto de vivir costero en el encantador adosado de Vale do Lobo. Meticulosamen…
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Tienda 365 m² en Portugal
Tienda 365 m²
Portugal
Nº de cuartos de baño 4
Área 365 m²
Prima comercial en trimestre
$1,34M
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Propiedad comercial 5 972 m² en Oporto, Portugal
Propiedad comercial 5 972 m²
Oporto, Portugal
Área 5 972 m²
A finales del siglo XVIII y principios del XIX, Algunas de las fundiciones industriales más …
$8,00M
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Edificio rentable en Vila do Bispo, Portugal
Edificio rentable
Vila do Bispo, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Edificio de apartamentos T3 - 3 dormitorios y una sala de estar en un apartamento de lujo qu…
$564,755
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Tienda 84 m² en Portugal
Tienda 84 m²
Portugal
Área 84 m²
FOR GOLDEN VISA Local comercial en el centro de Porto. Está cerca de todo tipo de servicios …
$174,287
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Tienda 383 m² en Oporto, Portugal
Tienda 383 m²
Oporto, Portugal
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 383 m²
DISPONIBLE PARA GOLDEN VISA 350K Tienda abierta con un impresionante escaparate con vista …
$727,991
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Tienda 302 m² en Portugal
Tienda 302 m²
Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 302 m²
Nuevo local comercial con una superficie de 302 metros cuadrados a 550 metros de la estación…
$639,051
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Propiedad comercial 129 m² en Oporto, Portugal
Propiedad comercial 129 m²
Oporto, Portugal
Área 129 m²
Número de plantas 4
Casa de huéspedes con gran potencial, ubicada en una de las zonas más concurridas de Oporto.…
$870,613
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De inversiones en Olhao, Portugal
De inversiones
Olhao, Portugal
Conjunto de edificios en el centro de Olhão con posibilidad de transformación en 14 nuevos a…
$669,555
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De inversiones 295 m² en Fuseta, Portugal
De inversiones 295 m²
Fuseta, Portugal
Área 295 m²
Villa with sea view, 7 rooms e 3 rooms for agriculture. The property has a borehole
$725,351
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Propiedad comercial 100 073 m² en Albufeira, Portugal
Propiedad comercial 100 073 m²
Albufeira, Portugal
Área 100 073 m²
Una granja destruida en una zona rural situada en Albufeira, una ciudad en la región de Alga…
$8,71M
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Tienda 218 m² en Lisboa, Portugal
Tienda 218 m²
Lisboa, Portugal
Área 218 m²
Excelente instalación comercial en un edificio residencial, libre y listo para alquilar. Pod…
$1,70M
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Almacén 4 901 m² en Vila Franca de Xira, Portugal
Almacén 4 901 m²
Vila Franca de Xira, Portugal
Área 4 901 m²
Número de plantas 3
The property is on the ground floor of the building and includes 1457 SQM + 200 SQM of stora…
$3,06M
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