Oficinas en Venta en Portugal

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Oficina 220 m² en Portugal
Oficina 220 m²
Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 220 m²
Oficina de 220 m2 en el distrito central de Oporto. Hay un proyecto para convertir la oficin…
$458,955
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Oficina en Portugal
Oficina
Portugal
Nº de cuartos de baño 4
Oficina con una superficie privada total de 360 m2, ocupando toda la primera planta del edif…
$772,671
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Oficina 360 m² en Oporto, Portugal
Oficina 360 m²
Oporto, Portugal
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
AVAILABLE FOR GOLDEN VISA 350K OFFICE with gross private area of 360 m2 occupying the ent…
$713,844
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Oficina 30 m² en Lisboa, Portugal
Oficina 30 m²
Lisboa, Portugal
Área 30 m²
Número de plantas 14
Panoramic es un complejo de dos torres, con edificios de 24 y 18 pisos, ubicado en la avenid…
$195,668
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Oficina 45 m² en Lisboa, Portugal
Oficina 45 m²
Lisboa, Portugal
Área 45 m²
Número de plantas 14
Panorama es un complejo de dos torres y 24 y 18 pisos en la mejor calle de EXPO en el corazó…
$279,954
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