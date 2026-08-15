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Terreno y parcelas en venta en Portugal

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221 propiedad total found
Parcela en Faro, Portugal
Parcela
Faro, Portugal
Parcela edificable con vista al mar y el valor añadido de un proyecto aprobado para construi…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Parcela en Faro, Portugal
Parcela
Faro, Portugal
Este es un proyecto recién desarrollado que ofrece un par de casas adosadas que se pueden co…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Parcela en Grandola, Portugal
Parcela
Grandola, Portugal
La Reserva Muda se encuentra en Aldeia da Muda, entre Comporta y Grândola, a unos 5 km de la…
$1,15M
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Parcela en Grandola, Portugal
Parcela
Grandola, Portugal
La Reserva Muda se encuentra en Aldeia da Muda, entre Comporta y Grândola, a unos 5 km de la…
$1,01M
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Parcela en Vila Real de Santo Antonio, Portugal
Parcela
Vila Real de Santo Antonio, Portugal
Superficie de terreno de 1069 m2, con una superficie de 396,90 m2. El sitio está situado en …
$1,25M
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Parcela en Faro, Portugal
Parcela
Faro, Portugal
Entra en el encantador reino de Quinta das Salinas, una joya escondida en el Algarve que te …
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Parcela en Almada, Portugal
Parcela
Almada, Portugal
Terreno urbano situado en Erdad da Aroeira, con posibilidad de construcción. La parcela con …
$1,98M
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Parcela en Portugal
Parcela
Portugal
Una parcela de 1834 m2, situada en una buena zona de São Félix da Marinha, alrededor de una …
$419,660
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Parcela en Faro, Portugal
Parcela
Faro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Descubra el atractivo de una parcela expansiva en el prestigioso corazón de Loulé, ofreciend…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Parcela en Vila Real de Santo Antonio, Portugal
Parcela
Vila Real de Santo Antonio, Portugal
Superficie de terreno de 1069 m2, con una superficie de 396,90 m2. El sitio está situado en …
$1,32M
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Parcela en Madalena, Portugal
Parcela
Madalena, Portugal
Venta de 2 lotes urbanos para servicios industriales, comercio y hostelería. Situado en una …
$179,950
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Parcela en Azinhal, Portugal
Parcela
Azinhal, Portugal
Número de plantas 1
Parcela en el Algarve, en una franja entre paisaje llano y montañas. Hermosas vistas de los…
$79,349
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Parcela en Loule, Portugal
Parcela
Loule, Portugal
Esta parcela se encuentra en Varandas do Lago, una zona residencial y muy tranquila. Tiene…
$1,39M
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Parcela en Loule, Portugal
Parcela
Loule, Portugal
Propiedad con una superficie de 42.350m2 ubicada en Semino (a 700m de Fonte Santa), con casa…
$2,23M
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Parcela en Vila Real de Santo Antonio, Portugal
Parcela
Vila Real de Santo Antonio, Portugal
Superficie de terreno de 1001 m2, con una superficie de 396,90 m2. El sitio está situado en …
$1,25M
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Parcela en Loule, Portugal
Parcela
Loule, Portugal
Parcela de suelo urbano, situada en Loulé. El lote permite la construcción de 8 fuegos, mu…
$508,573
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Parcela en Loule, Portugal
Parcela
Loule, Portugal
Compra esta amplia parcela de 1260 m² en Varandas do Lago, ideal para construir la villa de …
$2,76M
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Parcela en Sao Bras de Alportel, Portugal
Parcela
Sao Bras de Alportel, Portugal
Parcela urbana para construcción - São Brás de Alportel Parcela situada a tan solo 5 minuto…
$357,096
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Parcela en Loule, Portugal
Parcela
Loule, Portugal
Área 200 m²
Situado en una zona rural y cerca de la playa, este terreno está diseñado para albergar un d…
$725,351
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Parcela en Madalena, Portugal
Parcela
Madalena, Portugal
Terreno situado en Vale da Lama, a poca distancia del golf palmares. Con autorización para…
$582,739
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Parcela en Oliveira do Bairro, Portugal
Parcela
Oliveira do Bairro, Portugal
Área 450 m²
$20,983
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Parcela en Pechao, Portugal
Parcela
Pechao, Portugal
Terreno de 4.080 m2, ubicado a 15 minutos del centro de Faro, con aprobación previa de un pr…
$290,140
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Parcela en Vila Real de Santo Antonio, Portugal
Parcela
Vila Real de Santo Antonio, Portugal
Superficie de terreno de 1065 m2, con una superficie de 373,55 m2. El sitio está situado en …
$1,16M
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Parcela en Madalena, Portugal
Parcela
Madalena, Portugal
Parcela en construcción con una superficie de 1240 m2 a 100 metros de la playa. Debido a la …
$251,108
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Parcela en Loule, Portugal
Parcela
Loule, Portugal
Área 420 m²
$989,970
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Parcela en Loule, Portugal
Parcela
Loule, Portugal
La parcela está situada en la zona de Amendoeira, en Loulé, y tiene alrededor de 15640 m2
$212,026
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Parcela en Loule, Portugal
Parcela
Loule, Portugal
Terreno para la construcción de 15 viviendas y un espacio comercial, con una ubicación privi…
$905,895
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Parcela en Loule, Portugal
Parcela
Loule, Portugal
Área 3 233 m²
Esta oportunidad ubicada en la zona de expansión de Almancil permite una construcción de has…
$3,91M
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Parcela en Sao Bras de Alportel, Portugal
Parcela
Sao Bras de Alportel, Portugal
$175,758
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Parcela en Torres Vedras, Portugal
Parcela
Torres Vedras, Portugal
Excelente parcela de tierra con una superficie total de 1634 m2 con un proyecto de construcc…
$319,526
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