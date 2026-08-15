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Estudios en venta en Portugal

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38 propiedades total found
Estudio en Arroios, Portugal
Estudio
Arroios, Portugal
Área 37 m²
Piso 2/6
$487,510
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Estudio en Sesimbra, Portugal
Estudio
Sesimbra, Portugal
Área 46 m²
Nuevo apartamento estudio con una superficie total de 46 metros cuadrados, 1 plaza de aparca…
$474,574
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Estudio en Oporto, Portugal
Estudio
Oporto, Portugal
Área 57 m²
Un estudio completamente nuevo con un área de 57 metros cuadrados con 2 balcones de 3m2. El …
$537,883
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DD CO DEDD CO DE
Estudio en Madalena, Portugal
Estudio
Madalena, Portugal
Área 38 m²
Estudio apartamento con una superficie de 38 metros cuadrados. m en un nuevo edificio en el …
$462,695
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Estudio 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Nuevas casas adosadas de tres dormitorios en venta en Fuseta, cada una con sus propias pisci…
$797,096
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Estudio 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Nuevas casas adosadas de tres dormitorios en venta en Fuseta, cada una con sus propias pisci…
$820,540
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TekceTekce
Estudio 3 habitaciones en Tavira, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Tavira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 283 m²
Esta nueva casa adosada de tres dormitorios en Tavira cuenta con una ubicación privilegiada,…
$902,594
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Estudio en Oporto, Portugal
Estudio
Oporto, Portugal
Área 89 m²
Apartamento 88.9 m2, balcón 8m2 y vistas al jardín, situado en el centro de Oporto.El edific…
$416,426
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Estudio en Carvoeiro, Portugal
Estudio
Carvoeiro, Portugal
Área 87 m²
Estudio 87 metros cuadrados con terraza de 9 metros cuadrados en una casa en un complejo cer…
$404,858
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Estudio 2 habitaciones en Carvoeiro, Portugal
Estudio 2 habitaciones
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Situado a sólo 40 minutos del aeropuerto internacional de Faro, este complejo de 5 estrellas…
$608,958
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Estudio 3 habitaciones en Loule, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 126 m²
Descubra esta exclusiva villa actualmente en construcción, que se completará a finales de 20…
$1,29M
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Estudio en Sesimbra, Portugal
Estudio
Sesimbra, Portugal
Área 39 m²
Estudio en el complejo turístico Sesimbra Golden Beach, situado en la primera línea de la pl…
$341,238
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Estudio 4 habitaciones en Albufeira, Portugal
Estudio 4 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 222 m²
Casa moderna de cuatro dormitorios en venta en Branqueira. Esta propiedad está situada dentr…
$1,05M
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Estudio 1 habitacion en Matosiños, Portugal
Estudio 1 habitacion
Matosiños, Portugal
Dormitorios 1
Área 39 m²
Un nuevo apartamento estudio T1 (T0) con una superficie total de 39 metros cuadrados, un bal…
$173,511
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Estudio 5 habitaciones en Setubal, Portugal
Estudio 5 habitaciones
Setubal, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Esta casa adosada de cinco dormitorios en venta está situada en una zona residencial de Azei…
$525,145
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Estudio en Madalena, Portugal
Estudio
Madalena, Portugal
Área 80 m²
Estudio apartamento en un nuevo proyecto en el corazón de Lisboa, a pocos pasos de la Praça …
$456,912
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Estudio 4 habitaciones en Loule, Portugal
Estudio 4 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Experimente la combinación perfecta de vida estilo resort y encanto Algarve en este exquisit…
$1,15M
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Estudio 3 habitaciones en Loule, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 138 m²
Esta excepcional casa adosada de 3+1 dormitorios es un sueño de golfistas, perfectamente sit…
$773,652
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Estudio 3 habitaciones en Mexilhoeira Grande, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Mexilhoeira Grande, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 193 m²
Este adosado de tres dormitorios en venta se encuentra en Mexilhoeira Grande, situado en una…
$931,899
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Estudio 1 habitacion en Portimao, Portugal
Estudio 1 habitacion
Portimao, Portugal
Dormitorios 1
Área 41 m²
Studio,Portimão, AlgarveEste encantador estudio ofrece una vista parcial al mar. Se encuentr…
$248,050
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Estudio en Arroios, Portugal
Estudio
Arroios, Portugal
Área 37 m²
En el corazón de Lisboa, cerca del Marquês de Pombal y la calle principal de la Avenida da L…
$484,673
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Estudio 3 habitaciones en Silves, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Silves, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Parte de un exclusivo conjunto de sólo seis propiedades esta elegante villa de dos plantas, …
$802,957
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Estudio en Oporto, Portugal
Estudio
Oporto, Portugal
Área 58 m²
Estudio apartamento 58 metros cuadrados, en un nuevo complejo en el centro de Oporto. El edi…
$404,858
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Estudio en Monchique, Portugal
Estudio
Monchique, Portugal
Área 45 m²
Villa Termal das Caldas de Monchique Spa Resort es un complejo hotelero en Monchique, Algarv…
$323,887
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Estudio 3 habitaciones en Silves, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Silves, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Parte de un exclusivo conjunto de sólo seis propiedades esta elegante villa de dos plantas, …
$791,235
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Estudio 1 habitación en Setubal, Portugal
Estudio 1 habitación
Setubal, Portugal
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Este complejo turístico se encuentra en Sesimbra, justo al lado de la playa.Consiste en:48 a…
$450,109
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Estudio 1 habitación en Arroios, Portugal
Estudio 1 habitación
Arroios, Portugal
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 3/8
El moderno complejo residencial comprende 38 apartamentos de lujo con altas propiedades técn…
$364,939
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Estudio 1 habitación en Evora, Portugal
Estudio 1 habitación
Evora, Portugal
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Пляж или сельская местность? Зачем выбирать, когда можно иметь и то, и другое! Этот извес…
$300,072
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Estudio 1 habitación en Vila Nova de Gaia, Portugal
Estudio 1 habitación
Vila Nova de Gaia, Portugal
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 3/3
El complejo residencial está ubicado en el corazón del centro histórico de Vila Nova de Gaia…
$536,050
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Estudio 1 habitación en Vila Nova de Gaia, Portugal
Estudio 1 habitación
Vila Nova de Gaia, Portugal
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/4
El complejo residencial está ubicado en el corazón del centro histórico de Vila Nova de Gaia…
$664,808
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Parámetros de las propiedades en Portugal

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