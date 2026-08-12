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Propiedades residenciales en venta en Funchal, Portugal

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apartamentos
59
casas independientes
15
74 propiedades total found
Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 132 m²
Número de plantas 2
Nueva villa con tres dormitorios, situada en la prestigiosa zona de San Martinho.Situado a u…
$1,52M
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Casa 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Casa 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 255 m²
Villa de 3 dormitorios con 255.20 m2 de superficie bruta de construcción, situada en una tra…
$815,756
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Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Área 118 m²
Apartamento de 2 dormitorios en el nuevo edificio moderno Atrium Piornais en San Martinho, F…
$380,843
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Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Área 112 m²
Apartamento y nbsp; ubicado en el último piso de un edificio ubicado en el complejo privileg…
$455,857
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Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Área 128 m²
Apartamento 2 salsa en el segundo piso en el edificio ETHEREAL, muy espacioso para su tipo.E…
$403,924
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 332 m²
Excelente villa para una familia con vistas panorámicas de la bahía de Funchal. Villa en   d…
$721,293
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 132 m²
Nueva villa con tres dormitorios, situada en la prestigiosa zona de San Martinho.Situado a u…
$1,50M
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 871 m²
Villa moderna de un piso con impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y   océano y nbs…
$2,89M
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 167 m²
La villa de estilo tradicional ubicada en la parte superior del condominio Palheiro Village,…
$496,250
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Apartamento 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 205 m²
São Lucas es el nuevo complejo de lujo en Madeira. Se encuentra en Funchal, junto al mar, en…
$669,360
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Apartamento 1 habitacion en Funchal, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Funchal, Portugal
Dormitorios 1
Área 98 m²
Savoy Residence Tortura Insular es un nuevo proyecto en el corazón de Funchal, una hermosa c…
$663,590
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Apartamento 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 246 m²
Apartamento 3 dormitorios, 4 baños, garaje para 3 coches y con una enorme terraza de 154 m e…
$623,197
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 286 m²
Situado en el distrito de Urbanização da Ajuda, la casa de 3 salni recientemente renovado, i…
$778,997
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Casa 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Casa 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 238 m²
Villa de 3 dormitorios con 238.40 m2 de superficie bruta de construcción, situada en una tra…
$780,795
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Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Área 191 m²
Savoy Residence Tortura Insular es un nuevo proyecto en el corazón de Funchal, una hermosa c…
$1,27M
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 1 000 m²
La villa tiene cuatro habitaciones espaciosas y una atractiva piscina en el   jardín paisají…
$905,945
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 412 m²
“ Villas Boa Nova ”   es un condominio que consta de villas unifamiliares y adosadas 6, Todo…
$736,296
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Apartamento 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 156 m²
Apartamento de 3 dormitorios con un excelente balcón de 10.95 m2. en el segundo piso en el n…
$577,035
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Apartamento 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 172 m²
amplio apartamento de 3 dormitorios en un complejo cerrado de nueva construcción que consta …
$490,480
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Apartamento 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 210 m²
Savoy Residence Tortura Insular es un nuevo proyecto en el corazón de Funchal, una hermosa c…
$1,50M
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Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Área 107 m²
Apartamento 2 dormitorios con una superficie de 107 m2, con un gran balcón y una vista única…
$403,924
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Casa 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Casa 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 235 m²
Villa de 3 dormitorios, código postal 9020-163, con 235.95 m2 de superficie bruta de constru…
$757,487
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Apartamento 4 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 256 m²
Condominium, compuesto por sólo 6 partes, llamada "Vila Guida", junto a la cubierta de obser…
$802,078
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Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Área 107 m²
El proyecto Edificio Major se encuentra en el distrito histórico de Funchal.El edificio con …
$577,035
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Apartamento 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 245 m²
Fantástico apartamento, construido, con grandes zonas interiores, en un edificio enun condom…
$807,849
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Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Área 128 m²
Apartamento 2 salsa en el segundo piso en el edificio ETHEREAL, muy espacioso para su tipo.E…
$403,924
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Apartamento 4 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 256 m²
Gran apartamento de 4 dormitorios de 256 m2, completamente renovado, situado en el penúltimo…
$750,145
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Dúplex 4 habitaciones en Funchal, Portugal
Dúplex 4 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 216 m²
Nuevo apartamento dúplex en el centro de Funchal, en el nuevo complejo A Fábrica Apartments …
$634,738
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Apartamento 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 202 m²
Excelente apartamento tipología T3 en el corazón de Funchal.Ubicación - en el edificio sobre…
$732,834
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Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Área 107 m²
Amplio apartamento de 107 m2 con 2 dormitorios y un balcón de 6 m2 en el nuevo edificio Edif…
$577,035
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Parámetros de las propiedades en Funchal, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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