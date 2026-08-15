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Propiedades residenciales en venta en Sintra, Portugal

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casas independientes
5
7 propiedades total found
Villa en Sintra, Portugal
Villa
Sintra, Portugal
Dormitorios 3
Área 187 m²
Situado en Río de Moura, un barrio cada vez más popular, Quinta da Azenha combina   Paisaje …
$798,149
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Casa 3 habitaciones en Sao Joao das Lampas, Portugal
Casa 3 habitaciones
Sao Joao das Lampas, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 218 m²
3 dormitorios – Villa- Terrugem – SintraVilla compuesta de 3 dormitorios, uno de ellos en su…
$1,12M
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Casa 3 habitaciones en Sintra, Portugal
Casa 3 habitaciones
Sintra, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 288 m²
For sale: Spacious and elegant 3-bedroom villa in a private condominium in Albarraque. This …
$1,17M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Sintra, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Sintra, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Excelente apartamento de 2 dormitorios en Mem MartinsApartamento con buenas zonas y gran exp…
$353,344
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Apartamento 3 habitaciones en Sintra, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Sintra, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 6
Área 166 m²
For sale: Spacious 3-bedroom apartment in the prestigious and peaceful area of Beloura, Sint…
$1,29M
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Casa grande 8 habitaciones en Sintra, Portugal
Casa grande 8 habitaciones
Sintra, Portugal
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 100 m²
Número de plantas 2
Esta excepcional propiedad se encuentra en el Parque Natural de Sintra-Cascais, patrimonio m…
$6,00M
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TekceTekce
Casa grande 6 habitaciones en Almargem do Bispo Pero Pinheiro e Montelavar, Portugal
Casa grande 6 habitaciones
Almargem do Bispo Pero Pinheiro e Montelavar, Portugal
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
La magnífica casa señorial se encuentra en un tranquilo y acogedor suburbio de la capital de…
$1,25M
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