Casas en Venta en Portugal

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755 propiedades total found
Villa en Turcifal, Portugal
Premium Premium
Villa
Turcifal, Portugal
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Piso 1/1
$1,10M
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 133 m²
Experimente la vida costera de lujo en esta villa de 3 dormitorios en West Cliffs Ocean y Go…
$1,01M
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 153 m²
Experimente la vida costera de lujo en esta villa de 3 dormitorios en West Cliffs Ocean y Go…
$1,03M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
$3,24M
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
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Área 296 m²
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
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Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Experiencia refinada vida costera en esta villa de 2 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf…
$809,275
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
Descubra la sofisticada vida costera en esta villa de 4 dormitorios en West Cliffs Ocean y G…
$1,16M
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Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 169 m²
Impresionante Vila Sol Golf Resort Villa 4 dormitorios, piscina de agua salada y interiores …
$2,29M
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Villa en Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Área 116 m²
Villa 5 minutos de Caldas y Óbidos se encuentra en una parcela de 291 m2.Villa de dos planta…
$416,426
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Casa en Lagos, Portugal
Casa
Lagos, Portugal
La altura de la elegancia. Esta excepcional villa enlazada de 2 plantas está en una ubicació…
$2,73M
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Casa 5 habitaciones en Montenegro, Portugal
Casa 5 habitaciones
Montenegro, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 349 m²
Villa contemporánea de 5 dormitorios con vistas a la laguna del increíble parque natural Ria…
$2,47M
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Dúplex 1 habitacion en Sesimbra, Portugal
Dúplex 1 habitacion
Sesimbra, Portugal
Dormitorios 1
Área 93 m²
Nuevo apartamento dúplex con 1 dormitorio, superficie total de 93 metros cuadrados, 1 plaza …
$894,718
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Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 4
Área 313 m²
Impresionante villa con cuatro dormitorios y una piscina en el complejo interior Vila Sol La…
$1,96M
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Casa 4 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Villa T4, Carvoeiro, Algarve.Ven a explorar esta casa tradicional en una zona residencial en…
$797,684
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Casa en Alvor, Portugal
Casa
Alvor, Portugal
Villa situada en una zona muy tranquila en las afueras de Alvor, en una parcela de 1070m2, e…
$3,98M
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Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 169 m²
For sale: Elegant 3-bedroom villa in one of Estoril’s most peaceful areas, just minutes from…
$1,51M
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Villa en Tavira, Portugal
Villa
Tavira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Ubicado dentro de la histórica ciudad de Tavira, esta impresionante villa ofrece una mezcla …
$1,47M
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Casa 5 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 5 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 200 m²
Una maravillosa villa de estilo contemporáneo de 3 plantas compuesta por un sótano, una plan…
$3,17M
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Villa en Turcifal, Portugal
Villa
Turcifal, Portugal
Nº de cuartos de baño 3
Área 221 m²
Piso 1/1
$1,09M
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Villa en Mexilhoeira Grande, Portugal
Villa
Mexilhoeira Grande, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Esta villa de tres dormitorios en venta se encuentra en Mexilhoeira Grande, enclavada en un …
$1,01M
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Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 102 m²
Ubicado en la encantadora ciudad costera de Carveiro, esta hermosa propiedad tiene un encant…
$1,41M
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
$3,20M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Albufeira, Portugal
Adosado Adosado 2 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 2
Área 148 m²
Quinta Dourada se encuentra en las colinas sobre el Albufeira, en el corazón del Algarve, y …
$867,554
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Casa 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Casa 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Nueva villa de 3 dormitorios con piscina y vistas al mar situada en Fuseta, Olhão, Algarve.I…
$803,593
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Experiencia refinada vida costera en esta villa de 2 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf…
$806,282
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Casa en Luz, Portugal
Casa
Luz, Portugal
Situado en el pintoresco pueblo de Praia da Luz, esta impresionante casa unifamiliar ofrece …
$1,36M
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Casa 4 habitaciones en Santa Cruz, Portugal
Casa 4 habitaciones
Santa Cruz, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 223 m²
Número de plantas 3
Description: The development is located in a quiet, residential area, ideal for families …
$690,821
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Villa en Setubal, Portugal
Villa
Setubal, Portugal
Dormitorios 4
Área 176 m²
La villa en construcción se encuentra en el condominio privado Casas de Azeit ã o. La finali…
$717,178
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Dúplex 2 habitaciones en Lisboa, Portugal
Dúplex 2 habitaciones
Lisboa, Portugal
Dormitorios 2
Área 186 m²
Apartamento dúplex de 2 dormitorios, superficie 146,7 metros cuadrados.m, un balcón de 7,1 m…
$838,057
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