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Propiedades residenciales en venta en Lagoa e Carvoeiro, Portugal

;
Carvoeiro
37
Lagoa
24
61 propiedad total found
Estudio 2 habitaciones en Carvoeiro, Portugal
Estudio 2 habitaciones
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Situado a sólo 40 minutos del aeropuerto internacional de Faro, este complejo de 5 estrellas…
$608,958
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Casa 3 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 3 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 166 m²
Villa de 3 dormitorios con piscina y garaje – Carvoeiro – LagoaDescubra esta villa de 3 dorm…
$1,06M
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Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Este exclusivo complejo residencial de pequeña escala está situado en el popular Carvoeiro, …
$498,185
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Casa 3 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 3 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Casa independiente, situada en una ubicación privilegiada en la zona de Alfanzina.La planta …
$1,77M
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Casa 5 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 5 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 200 m²
Una maravillosa villa de estilo contemporáneo de 3 plantas compuesta por un sótano, una plan…
$3,17M
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Casa 2 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 2 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
Villa 2 Dormitorios – Carvoeiro – LagoaPresentamos esta magnífica villa pareada de dos plant…
$613,921
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Casa 4 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 225 m²
Presentando una villa contemporánea, elegante y de reciente construcción con hermosas vistas…
$2,66M
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Casa 4 habitaciones en Carvoeiro, Portugal
Casa 4 habitaciones
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 246 m²
Villa moderna de lujo en el corazón de Carvoeiro - ¡Exclusiva ubicación!Descubra esta magníf…
$3,07M
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Casa 4 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 250 m²
Villa de lujo de 4 dormitorios, Carvoeiro.Villa de lujo única situada en uno de los lugares …
$3,13M
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Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 224 m²
Esta villa de cuatro dormitorios en venta en Carvoeiro se encuentra a 5 minutos en coche de …
$2,11M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lagoa, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 3
Área 140 m²
Vale de Milho Village es   proyecto de inversión y laquo; llave en mano y raquo; con 32 casa…
$734,979
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Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Este exclusivo complejo residencial de pequeña escala está situado en el popular Carvoeiro, …
$550,934
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Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 297 m²
Una obra maestra de lujo moderno con vistas impresionantesDisfrute en el epítome de la sofis…
$1,58M
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Casa 6 habitaciones en Carvoeiro, Portugal
Casa 6 habitaciones
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 235 m²
Excelente Villa en Carvoeiro, Lagoa.Una moderna Villa de seis dormitorios, situada en una zo…
$2,12M
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Casa 2 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 2 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
Villa 2 Dormitorios – Carvoeiro – LagoaPresentamos esta magnífica villa pareada de dos plant…
$619,830
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Casa 5 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 5 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 340 m²
Casa digna de una obra de arte, vista al mar en Carvoeiro – LagoaPropiedad estilo marroquí d…
$2,84M
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Apartamento 2 habitaciones en Lagoa, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Apartamento de 2 dormitorios en un desarrollo de lujo en Carvoeiro con magníficas vistas al …
$738,596
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Casa 4 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Villa T4, Carvoeiro, Algarve.Ven a explorar esta casa tradicional en una zona residencial en…
$797,684
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Casa 3 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 3 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 427 m²
Villa 3 dormitorios con piscina – CarvoeiroExcelente oportunidad de comprar una hermosa y de…
$2,30M
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Casa 4 habitaciones en Carvoeiro, Portugal
Casa 4 habitaciones
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 247 m²
Chalet de 4 dormitorios con vistas al mar panorámico en Alfanzina, a pocos minutos de Carvoe…
$3,25M
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Casa 4 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 252 m²
Encantadora villa en Lagoa – Elegancia y comodidad en cada detalleSituado en una tranquila z…
$2,56M
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Estudio en Carvoeiro, Portugal
Estudio
Carvoeiro, Portugal
Área 87 m²
Estudio 87 metros cuadrados con terraza de 9 metros cuadrados en una casa en un complejo cer…
$405,107
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Apartamento 2 habitaciones en Lagoa, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Apartamento de 2 dormitorios en un desarrollo de lujo en Carvoeiro con magníficas vistas al …
$738,596
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Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Área 104 m²
Nueva villa con 2 dormitorios, superficie total de 109 metros cuadrados, aparcamiento, jardí…
$451,405
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Casa 4 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 280 m²
Villa de 4 dormitorios con impresionantes vistas al mar – Carvoeiro.Esta villa de estilo con…
$2,13M
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Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Este complejo de 5 estrellas en el Algarve está cerca de los hermosos pueblos de Carvoeiro y…
$1,05M
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Casa 3 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 3 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 3
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Área 166 m²
Villa de 3 dormitorios con piscina y garaje – Carvoeiro – LagoaDescubra esta villa de 3 dorm…
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Casa 3 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 3 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 3
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Área 174 m²
Excelente villa con 4 habitaciones y piscina, en una de las zonas más buscadas de Carvoeiro.…
$2,24M
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Casa 4 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 370 m²
Un verdadero oasis de lujo en la frontera del mar, una residencia palaciega que ofrece armon…
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Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 102 m²
Ubicado en la encantadora ciudad costera de Carveiro, esta hermosa propiedad tiene un encant…
$1,41M
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Tipos de propiedades en Lagoa e Carvoeiro

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Lagoa e Carvoeiro, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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