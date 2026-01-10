Complejo turístico

Querencia Resort, Residences & Spa
Campaña 1: Casa de Regalos
Proceso de campaña
Válido hasta el 31 de enero de 2025 o mientras los suministros duran.
La campaña es válida para los apartamentos especificados al 15 de noviembre de 2024.
Ámbito
Es válido para 3+1 PH, 4+1 PH, 3+1 Duplex, 4+1 Duplex y 5+1 Tipos de apartamento dúplex.
La campaña es válida para 5 apartamentos.
Condiciones de participación
100% de pago anticipado, que es nuestro primer requisito de pago, es válido para los apartamentos ofrecidos en la campaña.
Con esta campaña, un apartamento estudio (rear fachada) en el proyecto Courtyard Platinum será dotado a las agencias de ventas junto con la comisión.
Si el cliente quiere vender la casa que compró, debe completar el 80%, y si la agencia quiere vender la casa regalo, el cliente debe completar el pago 100%. Si el cliente cancela o cambia la casa que compró por cualquier motivo, el agente pierde el bono de la casa.
Tipo plano
3+1 Duplex
5+1 Duplex
4+1 Duplex
3+1 PH
4+1 PH
Campaña 2: %10 Pago de Down
Duración de la campaña
Válido hasta el 31 de enero de 2025 o mientras los suministros duran.
La campaña es válida para los apartamentos especificados al 15 de noviembre de 2024.
Ámbito
La campaña es válida para apartamentos Studio, 1+1 y 2+1.
La campaña es válida para 10 apartamentos.
Condiciones de participación
El 10% del pago debe cubrirse para los apartamentos ofrecidos en la campaña.
El 25% restante puede completarse en 5 meses para completar el 35%.
Los pagos continuos se pueden realizar como se presenta en el plan de pago.
La comisión de la agencia se pagará después de que se complete el pago de 35%.
5% de descuento
Apartamentos que se pueden ofrecer en venta desde la campaña
Campaña 3: Pago anticipado
Duración de la campaña
Válido hasta el 31 de enero de 2025 o mientras el stock se agota.
La campaña es válida para los apartamentos especificados al 15 de noviembre de 2024.
Ámbito
La campaña es válida para todos los tipos de apartamentos.
Condiciones de participación
Para las casas ofrecidas en la campaña, se debe cubrir el 100% del pago.
15% requisito de campaña de descuento
Campaña 4: Título Deed 50%
Período de campaña
Válido hasta el 31 de enero de 2025 o hasta que se agoten las acciones.
La campaña es válida para los apartamentos especificados al 15 de noviembre de 2024.
Ámbito
La campaña es válida para todos los tipos de apartamentos.
Condiciones de participación
El 35% del pago debe cubrirse para los apartamentos ofrecidos en la campaña.
El 50% de la cuota de escritura del título estará cubierta por Döveç.
Tipo plano
1+1
2+1