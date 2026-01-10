  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Iskele Belediyesi
  4. Complejo turístico

Complejo turístico

Trikomo, Chipre del Norte
de
$299,166
de
$3,754/m²
;
20
ID: 24613
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/1/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Ciudad
    Trikomo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

  • Ubicación: A 400 metros del mar en Long Beach.
  • Proyecto: 4 bloques residenciales y 1 bloque hotelero, diseño adosado.
  • Vistas: Vistas al mar ininterrumpidas de 180 grados, orientadas al sur hacia Famagusta, hacia la bahía de Karpaz.
  • Características:
    • 701 apartamentos (estudios, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1/5+1 áticos)
    • Hoteles de 5 estrellas y casino cerca
    • Alto potencial de alquiler y desarrollo
    • Arquitectura y diseño únicos
    • Amenidades lujosas y zonas comunes
    • Acabados de alta calidad (porcelana, granito, calefacción por suelo radiante)
    • Características sostenibles y ecológicas
    • Accesibilidad para personas con discapacidad.

Querencia Resort, Residences & Spa

Campaña 1: Casa de Regalos

  • Proceso de campaña

    • Válido hasta el 31 de enero de 2025 o mientras los suministros duran.

    • La campaña es válida para los apartamentos especificados al 15 de noviembre de 2024.

  • Ámbito

    • Es válido para 3+1 PH, 4+1 PH, 3+1 Duplex, 4+1 Duplex y 5+1 Tipos de apartamento dúplex.

    • La campaña es válida para 5 apartamentos.

  • Condiciones de participación

    • 100% de pago anticipado, que es nuestro primer requisito de pago, es válido para los apartamentos ofrecidos en la campaña.

    • Con esta campaña, un apartamento estudio (rear fachada) en el proyecto Courtyard Platinum será dotado a las agencias de ventas junto con la comisión.

    • Si el cliente quiere vender la casa que compró, debe completar el 80%, y si la agencia quiere vender la casa regalo, el cliente debe completar el pago 100%. Si el cliente cancela o cambia la casa que compró por cualquier motivo, el agente pierde el bono de la casa.

  • Tipo plano

    3+1 Duplex

    5+1 Duplex

    4+1 Duplex

    3+1 PH

    4+1 PH

  • Campaña 2: %10 Pago de Down

  • Duración de la campaña

    • Válido hasta el 31 de enero de 2025 o mientras los suministros duran.

    • La campaña es válida para los apartamentos especificados al 15 de noviembre de 2024.

  • Ámbito

    • La campaña es válida para apartamentos Studio, 1+1 y 2+1.

    • La campaña es válida para 10 apartamentos.

  • Condiciones de participación

    • El 10% del pago debe cubrirse para los apartamentos ofrecidos en la campaña.

    • El 25% restante puede completarse en 5 meses para completar el 35%.

    • Los pagos continuos se pueden realizar como se presenta en el plan de pago.

    • La comisión de la agencia se pagará después de que se complete el pago de 35%.

    • 5% de descuento

  • Apartamentos que se pueden ofrecer en venta desde la campaña

Campaña 3: Pago anticipado

  • Duración de la campaña

    • Válido hasta el 31 de enero de 2025 o mientras el stock se agota.

    • La campaña es válida para los apartamentos especificados al 15 de noviembre de 2024.

  • Ámbito

    • La campaña es válida para todos los tipos de apartamentos.

  • Condiciones de participación

    • Para las casas ofrecidas en la campaña, se debe cubrir el 100% del pago.

    • 15% requisito de campaña de descuento

Campaña 4: Título Deed 50%

  • Período de campaña

    • Válido hasta el 31 de enero de 2025 o hasta que se agoten las acciones.

    • La campaña es válida para los apartamentos especificados al 15 de noviembre de 2024.

  • Ámbito

    • La campaña es válida para todos los tipos de apartamentos.

  • Condiciones de participación

    • El 35% del pago debe cubrirse para los apartamentos ofrecidos en la campaña.

    • El 50% de la cuota de escritura del título estará cubierta por Döveç.

  • Tipo plano

  • 1+1

  • 2+1

Localización en el mapa

Trikomo, Chipre del Norte

Está viendo
Complejo turístico
Trikomo, Chipre del Norte
de
$299,166
