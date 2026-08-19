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Adosados en Venta en Vari Municipal Unit, Grecia

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13 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta en construcción maisonette de 200 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$2,72M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 146 m²
Venta en construcción maisonette de 146 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
$1,42M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 125 m²
Venta de maisonette de 125 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 3er pi…
$873,724
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 5
Área 265 m²
Se vende casita de 265 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 85 m²
Venta de maisonette de 85 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 niveles. Planta …
$472,283
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta en construcción maisonette de 150 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$1,32M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 5
Área 245 m²
Se vende casita de 245 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$767,461
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 251 m²
Se vende casita de 251 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 4 niveles. El semisótano …
$708,425
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Adosado Adosado en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 289 m²
Venta de maisonette de 289 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene un nivel. Hay: un…
$968,181
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Adosado Adosado 9 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 9 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 9
Área 350 m²
Venta de maisonette de 350 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$3,66M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta en maisonette de construcción de 160 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$1,65M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 217 m²
Venta en maisonette de construcción de 217 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3…
$2,01M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Dormitorios 3
Área 207 m²
Venta de maisonette de 207 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$649,390
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Parámetros de las propiedades en Vari Municipal Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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