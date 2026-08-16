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Adosados en Venta en Thessaly and Central Greece, Grecia

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26 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 2
Área 111 m²
Venta de maisonette de 111 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene un niv…
$214,889
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Melissochori, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Melissochori, Grecia
Dormitorios 3
Área 207 m²
Venta de maisonette de 207 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$433,910
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Delfos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Delfos, Grecia
Dormitorios 3
Área 151 m²
Venta de maisonette de 151 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 2 niveles…
$301,081
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dilesi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dilesi, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta de maisonette de 130 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$224,335
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 6
Área 220 m²
Venta de maisonette de 220 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$509,085
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dytiki Frangista, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dytiki Frangista, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 3 niveles…
$230,238
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Agios Konstantinos, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Agios Konstantinos, Grecia
Dormitorios 5
Área 120 m²
Venta de maisonette de 120 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 3 niveles…
$295,177
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Adosado Adosado en Delphi Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Delphi Municipality, Grecia
Se vende casita de 0 metros cuadrados en Arachova . La casita tiene un nivel. Una magnífica …
$3,84M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 4
Área 195 m²
Venta en maisonette de construcción de 195 metros cuadrados en la isla Euboea. La maisonette…
$318,791
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Adosado Adosado en Melissochori, Grecia
Adosado Adosado
Melissochori, Grecia
Área 270 m²
Casa adosada está en venta cerca de Lagonisi, Attica. La casa está en construcción. Consta d…
$336,502
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dytiki Frangista, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dytiki Frangista, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 3 niveles…
$531,319
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Agios Konstantinos, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Agios Konstantinos, Grecia
Dormitorios 2
Área 111 m²
Venta de maisonette de 111 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 2 niveles…
$440,404
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 3 nive…
$507,705
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Adosado Adosado 1 habitacion en Thessaly and Central Greece, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 1
Área 160 m²
Venta de maisonette de 160 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$135,781
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Adosado Adosado en Thessaly and Central Greece, Grecia
Adosado Adosado
Thessaly and Central Greece, Grecia
Área 145 m²
Casa adosada en venta de 145 metros cuadrados en la isla de Evia. El adosado se encuentra en…
$299,015
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Central Greece, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Central Greece, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 3 niveles…
$282,747
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Arachova, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Arachova, Grecia
Dormitorios 4
Área 175 m²
Venta de maisonette de 175 metros cuadrados en Arachova. La maisonette tiene 3 niveles. Semi…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Malesina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Malesina, Grecia
Dormitorios 3
Área 90 m²
Se vende casita de 90 metros cuadrados en el centro de Grecia. La casita tiene 4 niveles. La…
$212,528
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Aliveri, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Aliveri, Grecia
Dormitorios 4
Área 196 m²
Venta de maisonette de 196 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lavkos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lavkos, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 3 niveles…
$448,669
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 2
Área 135 m²
Se vende casita de 135 metros cuadrados en la isla Eubea .La casita tiene 2 niveles. La plan…
$566,740
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Adosado Adosado en Thessaly and Central Greece, Grecia
Adosado Adosado
Thessaly and Central Greece, Grecia
Área 250 m²
Venta de maisonette de 250 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene un niv…
$909,146
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Área 120 m²
Venta de maisonette de 120 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$507,705
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 3
Área 133 m²
Venta de maisonette de 133 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$366,020
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Adosado Adosado en Melissochori, Grecia
Adosado Adosado
Melissochori, Grecia
Área 170 m²
Casa adosada está en venta cerca de Lagonisi, Attica. La casa está en construcción. La prime…
$277,467
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Adosado Adosado en Glyphada, Grecia
Adosado Adosado
Glyphada, Grecia
Área 132 m²
Piso 1/2
glyphada, Mesonet Sale, 132 sq.m., The status of an object: in the process of construc…
$989,459
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Parámetros de las propiedades en Thessaly and Central Greece, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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