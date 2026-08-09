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Adosados en Venta en Polygyros Municipality, Grecia

;
Ormylia
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34 propiedades total found
Adosado Adosado en Olynthos, Grecia
Adosado Adosado
Olynthos, Grecia
Área 120 m²
En venta zona adosada de 120 metros cuadrados en la península de Sithonia, la región de Halk…
$265,221
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Adosado Adosado en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado
Ormylia, Grecia
Área 55 m²
Venta casa adosada de 55 metros cuadrados en la península de Sithonia, la región de Halkidik…
$226,956
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Polígiros, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 2
Área 78 m²
Venta de maisonette de 78 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonette tiene 2 ni…
$531,319
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TekceTekce
Adosado Adosado en Olynthos, Grecia
Adosado Adosado
Olynthos, Grecia
Área 88 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 88 metros cuadrados en la península de Sithonia,…
$177,098
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 3
En venta: una casa adosada de 72 m² situada en Kalive, Polygyros, Halkidiki. La propiedad in…
$269,217
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Número de plantas 2
En venta: una maisonette de 78 m² en Kalives Polygyrou. La planta baja incluye una sala de e…
$255,268
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Polígiros, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 4
Área 130 m²
En venta: 130 metros cuadrados Maisonette en Sithonia, Chalkidiki – Stunning Sea & Mountain …
$377,827
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 2
Área 87 m²
Venta en construcción maisonette de 87 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonet…
$312,888
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
120 metros cuadrados Maisonette en venta en Sithonia, Chalkidiki 📍 Ubicación: Sithonia, Cha…
$354,213
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Polígiros, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 2
Área 72 m²
Venta en construcción maisonette de 72 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonet…
$272,744
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Psakoudia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Psakoudia, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Se vende casita de 80 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki .La casita tiene 2 niveles. E…
$265,659
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Número de plantas 2
En venta: una casa adosada de 85 m² situada en Kalive, Polygyros, Halkidiki. La propiedad in…
$337,974
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 2
Área 55 m²
Venta de maisonette de 55 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonette tiene 2 ni…
$226,956
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Polígiros, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta de maisonette de 80 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonette tiene 2 ni…
$295,177
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 3
Área 95 m²
Venta en construcción maisonette de 95 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene 2…
$324,695
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Número de plantas 2
En venta: una maisonette en Kalives Polygyrou con una superficie total de 118 m², de los cua…
$371,298
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Adosado Adosado en Polygyros Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Polygyros Municipality, Grecia
Área 121 m²
Casa adosada en venta de 121 metros cuadrados en Halkidiki. El adosado se encuentra en 3 niv…
$262,098
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Polígiros, Grecia
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Polígiros, Grecia
Dormitorios 2
Área 85 m²
Venta en construcción maisonette de 85 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonet…
$342,406
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Polígiros, Grecia
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Polígiros, Grecia
Dormitorios 2
Área 72 m²
Venta en construcción maisonette de 72 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonet…
$272,744
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Adosado Adosado en Polígiros, Grecia
Adosado Adosado
Polígiros, Grecia
Área 184 m²
🏠 Casa independiente de tres pisos en venta – 183.47 metros cuadrados con jardín 📍 Situado …
$360,116
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Adosado Adosado en Polígiros, Grecia
Adosado Adosado
Polígiros, Grecia
Área 82 m²
En venta: Maisonette 82 metros cuadrados – Completamente renovado y amueblado, a sólo 200 me…
$236,142
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Área 72 m²
Venta en construcción maisonette de 72 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonet…
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Gerakini, Grecia
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Gerakini, Grecia
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Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
Fwor sale: Un moderno adosado actualmente en construcción en la hermosa zona de Kassandra, G…
$454,969
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Polygyros Municipality, Grecia
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Polygyros Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Número de plantas 2
En venta: casa adosada de 55 m² en Metamorfosi, Sithonia. La planta baja incluye un salón co…
$209,778
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Polígiros, Grecia
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Polígiros, Grecia
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Área 72 m²
Venta en construcción maisonette de 72 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonet…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Se vende casita de 180 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki .La casita tiene 3 niveles. …
$200,720
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Polígiros, Grecia
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Área 180 m²
Se vende casita de 180 metros cuadrados en Chalkidiki .La casita tiene niveles 3. La planta …
$212,528
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Olynthos, Grecia
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Área 115 m²
Venta de maisonette de 115 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonette tiene 4 n…
$566,740
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Adosado Adosado en Ormylia, Grecia
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Ormylia, Grecia
Área 55 m²
Venta casa adosada de 55 metros cuadrados en la península de Sithonia, la región de Halkidik…
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Adosado Adosado en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado
Ormylia, Grecia
Área 56 m²
En venta zona adosada de 56 metros cuadrados en la península de Sithonia, la región de Halki…
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Parámetros de las propiedades en Polygyros Municipality, Grecia

con Terraza
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Baratos
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