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Adosados en Venta en Peloponnese Western Greece and the Ionian, Grecia

;
Corfú
3
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
21
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
14
Municipal Unit of Loutraki Perachora
14
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129 propiedades total found
Adosado Adosado en Peloponnese Region, Grecia
Adosado Adosado
Peloponnese Region, Grecia
Área 240 m²
Venta adosada de 240 metros cuadrados en la Península Peloponesa en construcción. El adosado…
$553,506
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Adosado Adosado en Ioanian Islands, Grecia
Adosado Adosado
Ioanian Islands, Grecia
Área 120 m²
Venta zona de maisonette de 120 metros cuadrados. m en Lefkimmi La propiedad consta de dos …
$115,314
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Adosado Adosado en Kiato, Grecia
Adosado Adosado
Kiato, Grecia
Área 58 m²
Venta zona adosada de 58 metros cuadrados en la península Peloponesa. El adosado se encuentr…
$172,970
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta de maisonette de 160 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 4 niv…
$200,720
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kiato, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 3
Área 124 m²
Venta de maisonette de 124 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$531,319
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Agia Eleni, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Agia Eleni, Grecia
Dormitorios 2
Área 85 m²
En venta una casita de 85 metros cuadrados. con vista encantadora al mar y al valle. La casi…
$177,106
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Se vende casita de 100 metros cuadrados en Loutraki .La casita tiene 2 niveles. La planta ba…
$247,949
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Adosado Adosado 1 habitacion en Perivoli, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Perivoli, Grecia
Dormitorios 1
Área 79 m²
Venta de maisonette de 79 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 2 nivele…
$129,878
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Adosado Adosado en Alykes Potamou, Grecia
Adosado Adosado
Alykes Potamou, Grecia
Área 72 m²
Venta antigua maisonette de construcción de 72 metros cuadrados en la isla de Corfu. La mais…
$484,091
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 134 m²
Venta maisonette de 134 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 2 niveles. Pla…
$395,537
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Agii Deka, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Agii Deka, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta antigua maisonette de construcción de 80 metros cuadrados en la isla de Corfu. La mais…
$94,457
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Venta en construcción maisonette de 84 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene …
$247,949
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Área 118 m²
Venta de maisonette de 118 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$371,923
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Evropouli, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Evropouli, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
En venta, una maisonette de 130 metros cuadrados situada en Kobitsi, Corfu central. La maiso…
$253,852
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Adosado Adosado en Liapades, Grecia
Adosado Adosado
Liapades, Grecia
Área 124 m²
Venta de maisonette de 124 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene un nive…
$165,299
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Venta maisonette de 250 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 4 niveles. Sem…
$696,618
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$426,661
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Ano Korakiana, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Ano Korakiana, Grecia
Dormitorios 2
Área 97 m²
Venta de maisonette de 97 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 2 nivele…
$141,685
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Peloponnese Region, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Peloponnese Region, Grecia
Dormitorios 2
Área 91 m²
Venta de maisonette de 91 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. Pl…
$224,335
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta de maisonette de 110 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 niv…
$277,467
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
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Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 234 m²
Venta de maisonette de 234 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$590,354
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 330 m²
Venta de maisonette de 330 metros cuadrados en Loutraki. La maisonette tiene 3 niveles. Semi…
$625,776
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 135 m²
Venta de maisonette de 135 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. P…
$292,904
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kynopiastes, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kynopiastes, Grecia
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Área 155 m²
Se vende casa de 2 plantas de 155 metros cuadrados en la isla de Corfú. La planta baja const…
$324,695
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Laliotis, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Laliotis, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 niv…
$413,248
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 5
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en Peloponés Occidental. La maisonette tiene 3 n…
$194,817
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 178 m²
Venta de maisonette de 178 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 4 niveles. S…
$215,503
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Adosado Adosado en Germenata, Grecia
Adosado Adosado
Germenata, Grecia
Área 80 m²
Venta, tres casas en construcción en la isla de Kefalonia. Las casas están situadas en un lu…
$826,496
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Portocheli, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Portocheli, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Venta de maisonette de 190 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 niv…
$543,126
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Adosado Adosado en Ioanian Islands, Grecia
Adosado Adosado
Ioanian Islands, Grecia
Área 100 m²
Venta apartamento de 50 metros cuadrados en la isla de Corfu. Piso tiene diseño interior. Ha…
Precio en demanda
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Parámetros de las propiedades en Peloponnese Western Greece and the Ionian, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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