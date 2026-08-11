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Adosados en Venta en Véria, Grecia

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17 propiedades total found
Adosado Adosado en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado
Trilofo, Grecia
Área 204 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 204 metros cuadrados en Salónica. El adosado se …
$415,129
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 146 m²
Venta de maisonette de 146 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 212 m²
Venta de maisonette de 212 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$220,793
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Se vende casita de 190 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La casita tiene 4 nive…
$308,492
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Adosado Adosado en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado
Trilofo, Grecia
Área 135 m²
Se vende casita de 135 metros cuadrados en los suburbios de Salónica . La casita tiene un ni…
$247,949
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 270 m²
Se vende casita de 270 metros cuadrados en los suburbios de Salónica .La casita tiene 3 nive…
$312,888
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Adosado Adosado 1 habitacion en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Trilofo, Grecia
Dormitorios 1
Área 125 m²
Venta de maisonette de 125 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$180,648
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta de maisonette de 240 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$377,827
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 184 m²
Venta de maisonette de 184 metros cuadrados en Salónica. La maisonette tiene 3 niveles. Plan…
$348,309
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Adosado Adosado en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado
Trilofo, Grecia
Área 125 m²
Venta en construcción maisonette de 125 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La …
$106,264
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 225 m²
Venta de maisonette de 225 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$371,923
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$472,283
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 282 m²
Venta de maisonette de 282 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$419,152
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 282 m²
Venta de maisonette de 282 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Se vende casita de 250 metros cuadrados en Salónica .La casita tiene niveles 4. El sótano se…
$590,354
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
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Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Se vende casita de 110 metros cuadrados en los suburbios de Salónica .La casita tiene 3 nive…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 156 m²
Venta de maisonette de 156 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$236,142
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Parámetros de las propiedades en Véria, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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