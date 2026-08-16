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Adosados en Venta en Thermi Municipality, Grecia

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Thermi
29
Vasilika
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23 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 4
Área 124 m²
Venta en construcción maisonette de 124 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La …
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 4
Área 140 m²
Venta de maisonette de 140 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$188,913
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta en construcción maisonette de 140 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tien…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta en construcción maisonette de 150 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La …
$667,100
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Thermi, Grecia
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Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 135 m²
Venta en construcción maisonette de 135 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tien…
$456,934
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Thermi, Grecia
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Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 146 m²
Venta en construcción maisonette de 146 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La …
$416,790
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TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Vasilika, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta de maisonette de 130 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$177,106
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Thermi, Grecia
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Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 138 m²
Venta en construcción maisonette de 138 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tien…
$460,476
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Thermi, Grecia
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Thermi, Grecia
Dormitorios 4
Área 209 m²
Venta de maisonette de 209 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La maisonette tien…
$421,606
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Adosado Adosado en Vasilika, Grecia
Adosado Adosado
Vasilika, Grecia
Área 167 m²
Venta en construcción maisonette de 167 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La …
$200,720
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 141 m²
Venta en construcción maisonette de 141 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La …
$796,978
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 142 m²
Venta en maisonette de construcción de 142 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette t…
$552,572
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Adosado Adosado en Vasilika, Grecia
Adosado Adosado
Vasilika, Grecia
Área 240 m²
En venta dos casas adosadas en construcción, área 240sq.m cada una, un suburbio de Salónica.…
$566,740
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 134 m²
Venta en construcción maisonette de 134 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La …
$519,512
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Thermi, Grecia
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Thermi, Grecia
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Área 149 m²
Venta en construcción maisonette de 149 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La …
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Thermi, Grecia
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Área 120 m²
Venta en construcción maisonette de 120 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La …
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Thermi, Grecia
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Thermi, Grecia
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Área 201 m²
Venta de maisonette de 201 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$495,898
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Vasilika, Grecia
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Vasilika, Grecia
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Área 190 m²
Se vende casita de 190 metros cuadrados en los suburbios de Salónica .La casita tiene 3 nive…
$242,159
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 181 m²
Venta en construcción maisonette de 181 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tien…
$695,437
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 270 m²
Venta de maisonette de 270 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La maisonette tien…
$613,968
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 164 m²
Venta en construcción maisonette de 164 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La …
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vasilika, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 2
Área 101 m²
Venta de maisonette de 101 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$165,299
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Adosado Adosado 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 132 m²
Venta en construcción maisonette de 132 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La …
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Parámetros de las propiedades en Thermi Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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