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Adosados en Venta en Municipal Unit of Corinth, Grecia

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23 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 149 m²
Venta de maisonette de 149 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La maisonette tien…
$354,213
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Una lujosa maisonette de 98 metros cuadrados con patio y aparcamiento, en una zona tranquila…
$347,609
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Sideris Real Estate
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta de maisonette de 220 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$767,461
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$426,661
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
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Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Venta maisonette de 250 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 4 niveles. Sem…
$696,618
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
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Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta maisonette de 250 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 4 niveles. Pla…
$944,567
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
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Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 134 m²
Venta maisonette de 134 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 2 niveles. Pla…
$395,537
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
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Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 6
Área 220 m²
Venta de maisonette de 220 metros cuadrados en Salónica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi…
$507,705
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
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Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta de maisonette de 180 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$259,756
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
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Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 152 m²
Venta de maisonette de 152 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$377,827
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
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Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 300 m²
Venta de maisonette de 300 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$1,77M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
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Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta maisonette de 250 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 4 niveles. Sem…
$732,039
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
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Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Se vende casita de 163 metros cuadrados en los suburbios de Salónica .La casita tiene 3 nive…
$401,441
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
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Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 271 m²
Venta de maisonette de 271 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La maisonette tien…
$649,390
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Área 234 m²
Venta de maisonette de 234 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$590,354
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Área 336 m²
Venta de maisonette de 336 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La maisonette tien…
$826,496
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Área 149 m²
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
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Dormitorios 5
Área 242 m²
Venta de maisonette de 242 metros cuadrados en Salónica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi…
$560,837
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Adosado Adosado en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Corinth, Grecia
Área 185 m²
Maisonette completamente renovado de 2 niveles con jardín privado, vistas al mar, piscina y …
$613,968
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta de maisonette de 90 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La maisonette tiene…
$218,431
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 290 m²
Venta de maisonette de 290 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 230 m²
Venta de maisonette de 230 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$708,425
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Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta maisonette de 150 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 2 niveles. Pla…
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Corinth, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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