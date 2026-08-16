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Adosados en Venta en Municipality of Nea Propontida, Grecia

;
Nea Kallikrateia
5
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21 propiedad total found
Adosado Adosado en Nea Plagia, Grecia
Adosado Adosado
Nea Plagia, Grecia
Área 67 m²
Venta 4 maisonettes esquina, totalmente equipado, en Paralia Dionysio. Cada uno tiene una su…
$214,047
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nea Plagia, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta en maisonette de construcción de 90 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tien…
$318,791
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lakkoma, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lakkoma, Grecia
Dormitorios 3
Área 198 m²
Venta de maisonette de 198 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$330,598
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It Is RealtyIt Is Realty
Adosado Adosado en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado
Nea Kallikrateia, Grecia
Área 90 m²
Casa adosada con una superficie de 90 metros cuadrados en Halkidiki en construcción está a l…
$312,077
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Área 55 m²
Venta de maisonette de 55 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene 2 niveles. Pla…
$206,624
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Silata, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nea Silata, Grecia
Dormitorios 2
Área 145 m²
Venta de maisonette de 145 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene 3 niveles. Pl…
$520,656
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta en maisonette de construcción de 90 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tien…
$401,441
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Silata, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nea Silata, Grecia
Dormitorios 2
Área 71 m²
En venta en construcción maisonette de 61 metros cuadrados en Chalkidiki .La casita tiene ni…
$271,563
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta en construcción maisonette de 100 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene …
$514,154
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nea Silata, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nea Silata, Grecia
Dormitorios 3
Área 77 m²
Venta de maisonette de 77 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene 3 niveles. Sem…
$171,203
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nea Plagia, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Venta en construcción maisonette de 60 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene 2…
$184,681
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
Número de plantas 3
Esta casa adosada de 145 metros cuadrados en Nea Fokaia, en la península de Kassandra, se en…
$437,211
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Vista Estate
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nea Silata, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nea Silata, Grecia
Dormitorios 3
Área 84 m²
Venta de maisonette de 84 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene 3 niveles. Sem…
$224,335
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
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Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta en construcción maisonette de 100 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene …
$514,154
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
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Nea Plagia, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta de maisonette de 70 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene 2 niveles. Pla…
$253,852
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Silata, Grecia
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Nea Silata, Grecia
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Área 64 m²
En venta en construcción maisonette de 64 metros cuadrados en Chalkidiki .La casita tiene ni…
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
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Nea Plagia, Grecia
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Área 90 m²
Venta en maisonette de construcción de 90 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tien…
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
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Nea Plagia, Grecia
Dormitorios 2
Área 65 m²
Venta en construcción maisonette de 65 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene 2…
$207,766
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 3
Área 125 m²
Venta de maisonette de 125 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene 3 niveles. Se…
$519,414
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 4
Área 135 m²
Venta de maisonette de 135 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene 3 niveles. Pl…
$377,827
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Nea Irakleia, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nea Irakleia, Grecia
Habitaciones 4
Área 120 m²
For sale a 3-storey maisonette of 120 m² with ? plot of 40 m² in Nea Irakleia
$158,871
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Nea Propontida, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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