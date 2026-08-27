Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Katerini Municipality
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Katerini Municipality, Grecia

;
Peristasi
4
Korinos
3
Adosado Borrar
Eliminar
13 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 166 m²
En venta en construcción casita de 166 metros cuadrados en la costa olímpica. La casita tien…
$324 695
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Katerini Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Katerini Municipality, Grecia
Área 157 m²
Venta zona adosada de 157 metros cuadrados en la Riviera Olímpica en construcción. El adosad…
$187 552
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Peristasi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 3
Área 156 m²
Venta de maisonette de 156 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nive…
$236 142
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
It Is RealtyIt Is Realty
Adosado Adosado 3 habitaciones en Korinos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 3
Área 270 m²
Se vende casita de 270 metros cuadrados en la costa olímpica .La casita tiene 3 niveles. El …
$295 177
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Katerini Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Katerini Municipality, Grecia
Área 413 m²
Venta en construcción maisonette de 413 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette…
$330 598
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Moschopotamos, Grecia
Adosado Adosado
Moschopotamos, Grecia
Área 140 m²
Casa adosada de dos niveles de 140 metros cuadrados, que se encuentra a una distancia de 1 k…
$165 299
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Adosado Adosado en Korinos, Grecia
Adosado Adosado
Korinos, Grecia
Área 210 m²
En venta en construcción casita de 210 metros cuadrados en la costa olímpica .La casita tien…
$129 878
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Korinos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 3
Área 210 m²
Venta de maisonette de 210 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 3 nive…
$236 142
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 280 m²
Venta de maisonette de 280 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 4 nive…
$330 598
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Peristasi, Grecia
Adosado Adosado
Peristasi, Grecia
Área 190 m²
Venta zona adosada de 190 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El adosado se encuentra e…
$338 475
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Peristasi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 3
Área 232 m²
Venta de maisonette de 232 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nive…
$206 624
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Peristasi, Grecia
Adosado Adosado
Peristasi, Grecia
Área 280 m²
Se vende casita de 280 metros cuadrados en la costa olímpica . La casita tiene un nivel
$531 319
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 2 habitaciones en Kallithea, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kallithea, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta de maisonette de 80 metros cuadrados en Athos, Chalkidiki. La maisonette tiene 2 nivel…
$324 695
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Parámetros de las propiedades en Katerini Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir