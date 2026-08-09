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Adosados en Venta en Region of Crete, Grecia

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Municipality of Apokoronas
4
Heraclión
12
Heraklion Municipal Unit
12
Municipality of Heraklion
12
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61 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta: Casa unifamiliar 180 metros cuadrados en un 6.850 metros cuadrados. Parcela – Agia Pe…
$743,846
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 4
Área 184 m²
Sugerido para la venta , edificio de 184 m2 en una parcela de 402 situado en Heraklion de Cr…
$566,740
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Adosado Adosado 1 habitacion en Kritsa, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Kritsa, Grecia
Dormitorios 1
Área 119 m²
Venta de maisonette de 119 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. El sóta…
$100,360
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 4 habitaciones en Koutsouras, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Koutsouras, Grecia
Dormitorios 4
Área 223 m²
Se vende casita de 223 metros cuadrados en Creta .La casita tiene 3 niveles. El primer piso …
$578,547
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kavousi, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kavousi, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta de maisonette de 70 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Planta b…
$85,389
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kalo Chorio, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kalo Chorio, Grecia
Dormitorios 2
Área 160 m²
Venta de maisonette de 160 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Planta …
$377,827
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Kalo Chorio, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Kalo Chorio, Grecia
Dormitorios 5
Área 115 m²
En venta antigua maisonette de construcción de 115 metros cuadrados en Creta .La casita tien…
$277,467
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Adosado Adosado 7 habitaciones en Milatos, Grecia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Milatos, Grecia
Dormitorios 7
Área 400 m²
Venta de maisonette de 400 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-ba…
$1,77M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Xirosterni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Xirosterni, Grecia
Dormitorios 3
Área 170 m²
Venta de maisonette de 170 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 3 niveles. Planta …
Precio en demanda
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kritsa, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kritsa, Grecia
Dormitorios 2
Área 180 m²
Se vende casita de 180 metros cuadrados en Creta .La casita tiene 3 niveles. El semisótano c…
$151,131
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kritsa, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kritsa, Grecia
Dormitorios 3
Área 115 m²
Se vende casita de 115 metros cuadrados en Creta .La casita tiene 4 niveles. El semisótano c…
$126,336
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Region of Crete, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Region of Crete, Grecia
Dormitorios 4
Área 158 m²
En una parcela de 90 metros cuadrados hay una maisonette de aproximadamente 138 metros cuadr…
$365,621
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Skopi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Skopi, Grecia
Dormitorios 3
Área 95 m²
Venta de maisonette de 95 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-bas…
$153,492
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Ierapetra, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta de maisonette de 75 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-bas…
$183,010
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 132 m²
Venta en construcción maisonette de 132 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene un ni…
$918,591
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Region of Crete, Grecia
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Region of Crete, Grecia
Dormitorios 3
Área 149 m²
Venta en maisonette de construcción de 149 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene un…
$957,555
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Vrouchas, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Vrouchas, Grecia
Dormitorios 4
Área 140 m²
Venta Maisonette en Vlychadia – Mar Vista sobre el Mar Cretan A sólo 350 metros del mar, est…
$434,175
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Adosado Adosado en Region of Crete, Grecia
Adosado Adosado
Region of Crete, Grecia
Área 123 m²
En Venta: Maisonette 50m del Mar – Maleme, Chania, Creta Descubre una maisoneta de dos nivel…
$372,618
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalathas, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kalathas, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 3 niveles. Planta …
$631,679
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalathas, Grecia
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Kalathas, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 3 niveles. Planta …
$767,461
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Ierapetra, Grecia
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Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta de maisonette de 75 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-bas…
$194,817
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Adosado Adosado en Aspro, Grecia
Adosado Adosado
Aspro, Grecia
Área 100 m²
Venta: Maisonette separada con vistas al mar y piscina común – Chania, Creta En una de las a…
$319,918
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$984,892
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 159 m²
Maisonette con Mar & Montaña Vistas en Ano Chersonissos Venta: una maisonette de 159 m2 en u…
$629,035
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Adosado Adosado 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 77 m²
Venta en construcción maisonette de 77 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene un niv…
$511,247
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,04M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Panormos, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Panormos, Grecia
Dormitorios 5
Área 190 m²
En venta: Charming Old Stone Two-Storey House en Panormos – Sólo 24m del Mar En el pintoresc…
$222,718
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Ierapetra, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta de maisonette de 75 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-bas…
$188,913
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Xirosterni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Xirosterni, Grecia
Dormitorios 3
Área 170 m²
Venta de maisonette de 170 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 3 niveles. Planta …
Precio en demanda
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Parámetros de las propiedades en Region of Crete, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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