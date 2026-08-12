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Adosados en Venta en Macedonia and Thrace, Grecia

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Salónica
13
Municipio de Casandra
182
Unidad Municipal de Palene
108
Unidad Municipal de Casandra
75
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476 propiedades total found
Adosado Adosado en Municipio de Casandra, Grecia
Adosado Adosado
Municipio de Casandra, Grecia
Área 120 m²
Venta zona adosada de 120 metros cuadrados en la península de Kassandra, la región de Halkid…
$680,351
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Adosado Adosado en Nea Silata, Grecia
Adosado Adosado
Nea Silata, Grecia
Área 81 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 81 metros cuadrados en Halkidiki. El adosado se …
$230,627
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Adosado Adosado en Olynthos, Grecia
Adosado Adosado
Olynthos, Grecia
Área 120 m²
En venta zona adosada de 120 metros cuadrados en la península de Sithonia, la región de Halk…
$265,221
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Adosado Adosado en Nea Silata, Grecia
Adosado Adosado
Nea Silata, Grecia
Área 84 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 84 metros cuadrados en Halkidiki. El adosado se …
$242,159
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Adosado Adosado en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado
Trilofo, Grecia
Área 204 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 204 metros cuadrados en Salónica. El adosado se …
$415,129
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Adosado Adosado en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado
Nea Kallikrateia, Grecia
Área 90 m²
Casa adosada con una superficie de 90 metros cuadrados en Halkidiki en construcción está a l…
$312,077
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Adosado Adosado en Municipio de Casandra, Grecia
Adosado Adosado
Municipio de Casandra, Grecia
Área 120 m²
Venta zona adosada de 120 metros cuadrados en la península de Kassandra, la región de Halkid…
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Adosado Adosado en Central Macedonia, Grecia
Adosado Adosado
Central Macedonia, Grecia
Área 144 m²
Venta adosada de 144 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El adosado se encuentra en 2 n…
$299,816
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Polychrono, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Polychrono, Grecia
Dormitorios 3
Área 116 m²
Venta de maisonette de 116 metros cuadrados en Asprovalta. La maisonette tiene 2 niveles. Pl…
$224,335
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 135 m²
Venta en construcción maisonette de 135 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tien…
$456,934
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
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Área 185 m²
Venta de maisonette de 185 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$230,238
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nea Plagia, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta en maisonette de construcción de 90 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tien…
$318,791
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Área 142 m²
Se vende casita de 142 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki .La casita tiene 3 niveles.…
$425,055
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Central Macedonia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Central Macedonia, Grecia
Dormitorios 2
Área 50 m²
Venta en construcción maisonette de 50 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonet…
$218,431
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Polígiros, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 4
Área 130 m²
En venta: 130 metros cuadrados Maisonette en Sithonia, Chalkidiki – Stunning Sea & Mountain …
$377,827
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Adosado Adosado en Central Macedonia, Grecia
Adosado Adosado
Central Macedonia, Grecia
Área 74 m²
En venta zona adosada de 74 metros cuadrados en la península de Sithonia, la región de Halki…
$328,162
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kriopigi, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kriopigi, Grecia
Dormitorios 2
Área 110 m²
Se vende casita de 96 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki .La casita tiene niveles 3. …
$342,406
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 2
Área 87 m²
Venta en construcción maisonette de 87 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonet…
$312,888
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Adosado Adosado en Paliouri, Grecia
Adosado Adosado
Paliouri, Grecia
Área 180 m²
Una casa adosada de 180 metros cuadrados está en venta en la península de Kassandra, región …
$1,27M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Central Macedonia, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Central Macedonia, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta maisonette de 180 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 4 niveles. El …
$413,248
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Central Macedonia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Central Macedonia, Grecia
Dormitorios 2
Área 105 m²
Venta de maisonette de 105 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonette tiene 3 n…
$472,283
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Ierissos, Grecia
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Ierissos, Grecia
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Área 74 m²
Venta de maisonette de 74 metros cuadrados en Athos, Chalkidiki. La maisonette tiene 2 nivel…
$230,238
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Adosado Adosado en Ierissos, Grecia
Adosado Adosado
Ierissos, Grecia
Área 540 m²
Venta de maisonette de 540 metros cuadrados en Athos, Chalkidiki. La maisonette tiene un niv…
$1,18M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
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Área 180 m²
Venta de maisonette de 180 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
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Área 200 m²
Venta maisonette de 200 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 3 niveles. Pla…
$436,862
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Se vende casita de 250 metros cuadrados en Salónica .La casita tiene niveles 4. El sótano se…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 3
Área 160 m²
Venta en maisonette de construcción de 160 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette t…
$566,740
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 3
Área 93 m²
Venta en construcción maisonette de 93 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonet…
$306,984
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Adosado Adosado en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado
Trilofo, Grecia
Área 125 m²
Venta en construcción maisonette de 125 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La …
$106,264
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Korinos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 3
Área 210 m²
Venta de maisonette de 210 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 3 nive…
$236,142
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Parámetros de las propiedades en Macedonia and Thrace, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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