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Adosados en Venta en Heraclión, Grecia

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12 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 132 m²
Venta en construcción maisonette de 132 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene un ni…
$918,591
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Adosado Adosado en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 288 m²
Venta: Dos maisonettes sin terminar ubicados en la prefectura de Heraklion de Creta. La sup…
$554,933
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
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Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 128 m²
Venta en maisonette de construcción de 128 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene un…
$899,700
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DD CO DEDD CO DE
Adosado Adosado 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 77 m²
Venta en construcción maisonette de 77 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene un niv…
$511,247
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 4
Área 212 m²
Moderna Maisonette Semi-Detached 212m2 en la Prefectura de Heraklion, Creta. Una excelente o…
$414,693
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta: Casa unifamiliar 180 metros cuadrados en un 6.850 metros cuadrados. Parcela – Agia Pe…
$743,846
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TekceTekce
Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 64 m²
FOR SALE — RENOVATED MAISONETTE 63,63 m2 Heraklion City (Poros Area), Crete Sinopsis de la …
Precio en demanda
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 156 m²
Venta en construcción maisonette de 156 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene un ni…
$844,384
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 4
Área 184 m²
Sugerido para la venta , edificio de 184 m2 en una parcela de 402 situado en Heraklion de Cr…
$566,740
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
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Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 159 m²
Maisonette con Mar & Montaña Vistas en Ano Chersonissos Venta: una maisonette de 159 m2 en u…
$576,765
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
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Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 165 m²
Se vende casita de 165 metros cuadrados en Creta .La casita tiene 2 niveles. La planta baja …
$507,705
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Adosado Adosado en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 194 m²
Casa adosada en venta - Goñez Pediados En la zona tranquila y privilegiada de Goñez Pediados…
$93,013
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Parámetros de las propiedades en Heraclión, Grecia

con Vista a la montaña
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