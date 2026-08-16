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Adosados en Venta en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia

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Agios Nikolaos Municipal Unit
7
Neapoli Municipal Unit
3
Adosado Borrar
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10 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Vrouchas, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Vrouchas, Grecia
Dormitorios 4
Área 140 m²
Venta Maisonette en Vlychadia – Mar Vista sobre el Mar Cretan A sólo 350 metros del mar, est…
$434,175
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Adosado Adosado 1 habitacion en Milatos, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Milatos, Grecia
Dormitorios 1
Área 60 m²
Venta de maisonette de 60 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Planta b…
$106,264
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kritsa, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kritsa, Grecia
Dormitorios 3
Área 115 m²
Se vende casita de 115 metros cuadrados en Creta .La casita tiene 4 niveles. El semisótano c…
$126,336
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Adosado Adosado en Kritsa, Grecia
Adosado Adosado
Kritsa, Grecia
Área 80 m²
Venta de maisonette brillante y funcional de una superficie total de 80 metros cuadrados, en…
$185,371
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kritsa, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kritsa, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 3 niveles. Planta …
$188,913
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Área 110 m²
Venta de maisonette de 110 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Planta …
$366,020
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 7 habitaciones en Milatos, Grecia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Milatos, Grecia
Dormitorios 7
Área 400 m²
Venta de maisonette de 400 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-ba…
$1,77M
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Adosado Adosado 1 habitacion en Kritsa, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Kritsa, Grecia
Dormitorios 1
Área 119 m²
Venta de maisonette de 119 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. El sóta…
$100,360
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 5
Área 210 m²
Venta de una propiedad que consta de un apartamento independiente de planta baja de 80 metro…
$613,968
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kritsa, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kritsa, Grecia
Dormitorios 2
Área 180 m²
Se vende casita de 180 metros cuadrados en Creta .La casita tiene 3 niveles. El semisótano c…
$151,131
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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