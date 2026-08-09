Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Nikiti
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Nikiti, Grecia

;
Adosado Borrar
Eliminar
9 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de 82 m² en venta en Nikiti, Sithonia. La planta baja incluye un amplio salón c…
$291,362
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Número de plantas 2
En venta: encantadora casa adosada de 103 m² situada en el hermoso pueblo costero de Nikiti,…
$325,139
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 1/3
En venta: apartamento dúplex (maisonette) de 103 m², situado en el pueblo costero de Nikiti,…
$324,071
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
En venta: una casa adosada moderna de 143 m² ubicada en la pintoresca zona de Nikiti, a solo…
$465,394
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
En venta: casa adosada de dos niveles de 100 m² ubicada en Nikiti, Sithonia, Halkidiki. La p…
$313,527
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 104 m²
En venta: una acogedora casa adosada con una superficie total de 104 m², situada en el pinto…
$250,149
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 2/3
Se vende un apartamento de dos niveles con una superficie total de 75 m², ubicado en la segu…
$266,202
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Se vende un dúplex de 100 m² situado en una pintoresca zona de Sithonia, Halkidiki. La propi…
$405,279
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Cada casa adosada ofrece una superficie interior total de 120 m² y está cuidadosamente distr…
$406,423
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir