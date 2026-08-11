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Adosados en Venta en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia

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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
En venta: amplia casa tipo maisonette de 300 m² distribuida en cuatro niveles, situada en un…
$754,786
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 4
Este impresionante dúplex de 250 m², ubicado en la verde y codiciada zona de Panorama, Tesal…
$682,865
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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