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Adosados en Venta en Municipality of Lavreotiki, Grecia

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4 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Lavrio, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lavrio, Grecia
Dormitorios 3
Área 125 m²
Se vende casita de 125 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. El semisótano …
$613,968
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lavrio, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lavrio, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta de maisonette de 120 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$295,177
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Keratea, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 2
Área 150 m²
Se vende casita de 150 metros cuadrados en Attica .La casita tiene niveles 2. El segundo pis…
$354,213
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Keratea, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$306,984
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Lavreotiki, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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