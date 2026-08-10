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Adosados en Venta en Attica, Grecia

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Atenas
3
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
43
Municipality of Saronikos
11
Municipality of Glyfada
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268 propiedades total found
Adosado Adosado en Municipality of Oropos, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Oropos, Grecia
Área 200 m²
Casa adosada de 200 metros cuadrados en la península Peloponesa está a la venta. El adosado …
$714,945
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Paiania, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Paiania, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta de maisonette de 220 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$354,213
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 3
Área 136 m²
Venta en construcción maisonette de 136 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$974,085
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 275 m²
Se vende casita de 275 metros cuadrados en Atenas. La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$779,268
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 2
Área 180 m²
Venta de maisonette de 180 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Planta…
$557,294
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Área 156 m²
Venta de maisonette de 156 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-b…
$661,197
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
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Área 240 m²
Venta en construcción maisonette de 240 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$708,425
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Adosado Adosado en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 163 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 163 metros cuadrados en Atenas. El adosado se en…
$940,374
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 430 m²
Se vende casita de 430 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 4 niveles. La planta baja…
$2,11M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
En venta en construcción maisonette de 80 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 2 nive…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 5
Área 245 m²
En venta en construcción maisonette de 245 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niv…
$649,390
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 4
Área 310 m²
Venta en maisonette de construcción de 310 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$6,02M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 217 m²
Venta en maisonette de construcción de 217 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3…
$2,01M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Área 142 m²
Venta en maisonette de construcción de 142 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$1,21M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 5
Área 265 m²
Se vende casita de 265 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Attica, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Attica, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
La casita se encuentra en el suburbio norte de Kifisia
$1,89M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Dormitorios 3
Área 132 m²
Venta en construcción maisonette de 132 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$696,618
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lavrio, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lavrio, Grecia
Dormitorios 3
Área 125 m²
Se vende casita de 125 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. El semisótano …
$613,968
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene un nivel. 3a plan…
$873,724
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 2
Área 118 m²
Venta en maisonette de construcción de 118 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$769,822
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Adosado Adosado en Paiania, Grecia
Adosado Adosado
Paiania, Grecia
Área 220 m²
Se vende casita de 220 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 3 niveles. El sótano cons…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
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Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 3
Área 151 m²
Venta de maisonette de 151 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-b…
$442,766
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Adosado Adosado en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado
Kalyvia Thorikou, Grecia
Área 150 m²
Venta de una maisonette en construcción de 150 metros cuadrados, dividida en 2 niveles. Año …
$259,756
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
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Dormitorios 3
Área 127 m²
Venta en construcción maisonette de 127 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$944,567
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Adosado Adosado en Municipality of Megara, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Megara, Grecia
Área 182 m²
Townhouse está a la venta en un pueblo costero en Attica. El área de la casa de nivel tres -…
$224,335
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 4
Área 279 m²
Venta de maisonette de 279 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Planta…
$796,565
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Attica, Grecia
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Attica, Grecia
Dormitorios 4
Área 297 m²
Venta en construcción maisonette de 297 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$1,18M
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 6
Área 218 m²
Se vende casita de 218 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 2 niveles. El semisótano …
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 6
Área 285 m²
Venta en construcción maisonette de 285 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 4 ni…
$3,60M
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Adosado Adosado en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Alimos, Grecia
Área 115 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 115 metros cuadrados en Atenas. El adosado se en…
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Parámetros de las propiedades en Attica, Grecia

con Vista a la montaña
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