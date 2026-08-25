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Adosados en Venta en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia

;
Vari Municipal Unit
11
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38 propiedades total found
Adosado Adosado en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 240 m²
La maisonette se encuentra en la planta baja (70 metros cuadrados) y segunda (170 metros cua…
$1,24M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Dúplex en venta, 4a planta, situada en la zona de Voula. La propiedad tiene una superficie t…
$1,52M
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Adosado Adosado en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 250 m²
Le ofrecemos unas villas impresionantes en una de las zonas más prestigiosas del sur de Aten…
$1,95M
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Adosado Adosado en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 289 m²
Venta de maisonette de 289 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene un nivel. Hay: un…
$968 181
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Adosado Adosado en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 236 m²
Una hermosa casa adosada en la prestigiosa zona costera de Atenas, Voula. La casa consta de …
$1,12M
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Adosado Adosado en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 190 m²
Se vende casita de 190 metros cuadrados en Atenas . La casita tiene un nivel. Hay chimenea, …
$1,03M
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TekceTekce
Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 96 m²
Venta en maisonette de construcción de 96 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 …
$708 425
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 146 m²
Venta en construcción maisonette de 146 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
$1,42M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 217 m²
Venta en maisonette de construcción de 217 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3…
$2,01M
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Adosado Adosado en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 160 m²
Venta de maisonette de 160 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene un nivel.…
$2,34M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 300 m²
Venta de maisonette de 300 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$1,77M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 207 m²
Venta de maisonette de 207 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$649 390
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 91 m²
Venta en construcción maisonette de 91 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niv…
$779 268
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 6
Área 285 m²
Venta en construcción maisonette de 285 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 4 ni…
$3,60M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 430 m²
Se vende casita de 430 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 4 niveles. La planta baja…
$2,11M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 1a pla…
$1,04M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta en maisonette de construcción de 160 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
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Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 232 m²
Se vende casita de 232 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 2 niveles. El cuarto piso…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 370 m²
Venta de maisonette de 370 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 niveles. 2a pla…
$3,31M
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Área 150 m²
Venta en construcción maisonette de 150 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$1,32M
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Dormitorios 4
Área 251 m²
Se vende casita de 251 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 4 niveles. El semisótano …
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Área 225 m²
Venta de maisonette de 225 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 3a pla…
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Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta en construcción maisonette de 200 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$2,72M
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Área 225 m²
Se vende casita de 225 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene niveles 3. El cuarto piso…
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Área 160 m²
Venta de maisonette de 160 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene un nivel.…
$1,89M
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Dormitorios 4
Área 187 m²
Venta de maisonette de 187 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$2,15M
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 400 m²
Se vende casita de 400 metros cuadrados en Atenas. La casita tiene 3 niveles. El semisótano …
$1,83M
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Área 230 m²
Una hermosa villa está en venta en el prestigioso suburbio de Atenas, Voula. Este es uno de …
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 145 m²
Venta de maisonette de 145 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 2a pla…
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Dormitorios 4
Área 310 m²
Venta de maisonette de 310 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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