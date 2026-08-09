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Adosados en Venta en Municipality of Velo and Vocha, Grecia

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Municipal Unit of Vocha
8
Vrachati
8
Adosado Borrar
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9 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Venta en construcción maisonette de 84 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene …
$247,949
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 178 m²
Venta de maisonette de 178 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 4 niveles. S…
$215,503
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 3
Área 175 m²
Venta de maisonette de 175 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 4 niv…
$295,177
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TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Nerantza, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nerantza, Grecia
Dormitorios 3
Área 115 m²
Venta de maisonette de 115 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$230,238
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 136 m²
Venta de maisonette de 136 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$301,081
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Área 113 m²
Venta de maisonette de 113 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$318,791
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 3
Área 145 m²
Venta de maisonette de 145 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. P…
$291,220
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 130 m²
Venta de maisonette de 130 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. E…
$507,705
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Adosado Adosado en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado
Vrachati, Grecia
Área 88 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 88 metros cuadrados en la península Peloponesa. …
$217,832
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Velo and Vocha, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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