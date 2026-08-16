Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Sithonia
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Municipality of Sithonia, Grecia

;
Sithonia Municipal Unit
18
Nikiti
9
Adosado Borrar
Eliminar
18 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 104 m²
En venta: una acogedora casa adosada con una superficie total de 104 m², situada en el pinto…
$250,149
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Se vende un dúplex de 100 m² situado en una pintoresca zona de Sithonia, Halkidiki. La propi…
$405,279
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 2/3
Se vende un apartamento de dos niveles con una superficie total de 75 m², ubicado en la segu…
$266,202
Dejar una solicitud
It Is RealtyIt Is Realty
Adosado Adosado 1 habitacion en Municipality of Sithonia, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 1
Área 42 m²
Venta de maisonette de 42 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 1a plan…
$301,081
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 3
Área 89 m²
Venta en construcción maisonette de 89 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonet…
$354,213
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Número de plantas 2
En venta: encantadora casa adosada de 103 m² situada en el hermoso pueblo costero de Nikiti,…
$325,139
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 3
Área 125 m²
Venta de maisonette de 125 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonette tiene 3 n…
$838,303
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 3
Área 93 m²
Venta en construcción maisonette de 93 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonet…
$306,984
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 2
Área 104 m²
Venta de maisonette de 104 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 4a pla…
$236,142
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 1/3
En venta: apartamento dúplex (maisonette) de 103 m², situado en el pueblo costero de Nikiti,…
$324,071
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 3
Área 92 m²
Venta en construcción maisonette de 92 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonet…
$306,984
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Ormos Panagias, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ormos Panagias, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 2
En venta: una casa adosada de 80 m² en Ormos Panagias, Sithonia. La propiedad se encuentra e…
$291,357
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
En venta: casa adosada de dos niveles de 100 m² ubicada en Nikiti, Sithonia, Halkidiki. La p…
$313,527
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Cada casa adosada ofrece una superficie interior total de 120 m² y está cuidadosamente distr…
$406,423
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Dormitorios 3
Área 87 m²
Venta en construcción maisonette de 87 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonet…
$442,766
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de 82 m² en venta en Nikiti, Sithonia. La planta baja incluye un amplio salón c…
$291,362
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
En venta: una casa adosada moderna de 143 m² ubicada en la pintoresca zona de Nikiti, a solo…
$465,394
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 4
Área 174 m²
Venta de maisonette de 174 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 2a pla…
$566,740
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Parámetros de las propiedades en Municipality of Sithonia, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir