Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Dion - Olympos Municipality
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Dion Olympos Municipality, Grecia

;
Litochoro
4
Adosado Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 184 m²
Venta de maisonette de 184 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nive…
$377,827
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 5 habitaciones en Kondariotissa, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Kondariotissa, Grecia
Dormitorios 5
Área 230 m²
Venta de maisonette de 230 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nive…
$283,370
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta de maisonette de 90 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nivel…
$265,221
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Adosado Adosado 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 181 m²
Venta de maisonette de 181 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 4 nive…
$230,238
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 5 habitaciones en Litochoro, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 5
Área 188 m²
Venta de maisonette de 188 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nive…
$198,359
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 7 habitaciones en Kondariotissa, Grecia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Kondariotissa, Grecia
Dormitorios 7
Área 220 m²
Venta de maisonette de 220 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 3 nive…
$115,709
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 2 habitaciones en Skotina, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Skotina, Grecia
Dormitorios 2
Área 65 m²
Venta de maisonette de 65 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nivel…
$135,781
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 2 habitaciones en Skotina, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Skotina, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta de maisonette de 80 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 3 nivel…
$109,806
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Parámetros de las propiedades en Dion Olympos Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir