Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Casandra
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Casandra, Grecia

;
Adosado Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Casandra, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 4
Área 100 m²
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. La maisonette tiene 2 …
$354,213
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 2 habitaciones en Casandra, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Se vende casita de 84 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. La casita tiene 2 niveles. …
$517,185
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Casandra, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Descubra esta VILLA de 117 m2 en 2 plantas con esta casa diseñada por un arquitecto en un tr…
$433,730
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir