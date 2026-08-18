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Adosados en Venta en Vasilika, Grecia

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5 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Vasilika, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 2
Área 101 m²
Venta de maisonette de 101 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$165,299
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Adosado Adosado en Vasilika, Grecia
Adosado Adosado
Vasilika, Grecia
Área 240 m²
En venta dos casas adosadas en construcción, área 240sq.m cada una, un suburbio de Salónica.…
$566,740
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Vasilika, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta de maisonette de 130 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$177,106
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DD CO DEDD CO DE
Adosado Adosado 4 habitaciones en Vasilika, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 4
Área 190 m²
Se vende casita de 190 metros cuadrados en los suburbios de Salónica .La casita tiene 3 nive…
$242,159
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Adosado Adosado en Vasilika, Grecia
Adosado Adosado
Vasilika, Grecia
Área 167 m²
Venta en construcción maisonette de 167 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La …
$200,720
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