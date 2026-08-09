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Adosados en Venta en Nea Kallikrateia, Grecia

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Adosado Adosado en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado
Nea Kallikrateia, Grecia
Área 90 m²
Casa adosada con una superficie de 90 metros cuadrados en Halkidiki en construcción está a l…
$311,019
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Área 55 m²
Venta de maisonette de 55 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene 2 niveles. Pla…
$206,624
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta en maisonette de construcción de 90 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tien…
$401,441
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TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta en construcción maisonette de 100 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene …
$514,154
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
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Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta en construcción maisonette de 100 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene …
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