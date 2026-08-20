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Adosados en Venta en Thessaloniki Municipal Unit, Grecia

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2 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 2
Área 149 m²
Venta en construcción maisonette de 149 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tien…
$826 496
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta en construcción maisonette de 200 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tien…
$619 872
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Parámetros de las propiedades en Thessaloniki Municipal Unit, Grecia

con Vistas al mar
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