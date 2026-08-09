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Adosados en Venta en Nea Michaniona, Grecia

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3 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 3
Área 185 m²
Venta de maisonette de 185 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$230,238
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Grekodom Development
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 3
Área 168 m²
Venta de maisonette de 168 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$218,431
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Grekodom Development
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Habitaciones 6
Área 170 m²
For sale a 3-storey maisonettes of 170 m² in Nea Michaniona
$174,759
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